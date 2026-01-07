Cómo los clientes de Amazon pueden reclamar pago del acuerdo de $2,500 millones

Miles de clientes de Amazon en Estados Unidos tienen ahora la oportunidad de recuperar dinero por su membresía Prime. Esto ocurre tras un acuerdo multimillonario entre la empresa y la Comisión Federal de Comercio (FTC), que busca compensar a consumidores que, según la autoridad, fueron inscritos de manera engañosa o enfrentaron obstáculos para cancelar el servicio. Saber si calificas y cómo reclamar es clave para no perder ese reembolso.

El acuerdo, alcanzado en septiembre de 2025, pone fin a una investigación de la FTC sobre las prácticas de inscripción de Amazon Prime. Como parte del arreglo, Amazon destinó $1,500 millones de dólares para reembolsos a clientes elegibles. Además, aceptó pagar una multa civil de $1,000 millones de dólares. La FTC alegó que Amazon indujo a algunos usuarios a suscribirse sin claridad suficiente y dificultó el proceso de cancelación.

Amazon no admitió ni negó las acusaciones como parte del acuerdo. Sin embargo, el fondo de compensación ya está activo y permite a los consumidores iniciar el proceso para recibir su dinero.

Para presentar una reclamación, los clientes deben ingresar al sitio web oficial del acuerdo con la FTC. Aunque millones de personas recibirán pagos automáticos sin necesidad de hacer nada, otros sí deberán completar un formulario. El propio sitio del acuerdo explica quiénes entran en cada categoría.

Los pagos automáticos están destinados a clientes que se inscribieron en Prime mediante lo que la FTC denomina un “flujo de inscripción cuestionado”. Esto incluye páginas como la selección de envío o el pago en una sola pantalla. También califican para reembolso automático quienes usaron tres o menos beneficios de Prime durante un período de 12 meses.

Entre los beneficios de Prime se incluyen servicios como el envío gratis en dos días, Prime Video y Amazon Music. El bajo uso de estos beneficios es uno de los criterios para determinar la elegibilidad al reembolso.

En cambio, algunas personas deberán presentar una reclamación formal. Esto aplica si te inscribiste en Prime a través de un flujo de inscripción cuestionado entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025, y utilizaste los beneficios de Prime entre tres y diez veces en un lapso de 12 meses. En esos casos, el pago no será automático.

Los clientes que necesiten presentar una reclamación recibirán una notificación por correo electrónico o correo postal. Así lo indica el sitio oficial del acuerdo. Es importante no ignorar ese aviso, ya que contiene instrucciones y plazos específicos.

En cuanto al monto, las personas elegibles pueden recibir un reembolso de hasta $51 dólares por concepto de cuotas de Amazon Prime. Sin embargo, la cantidad final puede ser menor. Por ejemplo, si el cliente se inscribió mediante una prueba gratuita o con una tarifa reducida, el reembolso se ajustará a lo efectivamente pagado.

Los avisos para los consumidores deben enviarse por correo electrónico o postal, con fecha límite de matasellos del 23 de enero. A partir de ese momento, los clientes tendrán 180 días para enviar su reclamación. Amazon revisará cada solicitud dentro de un plazo aproximado de 30 días desde su recepción.

Una vez aprobada la reclamación, el pago se emitirá poco después. Los reembolsos se enviarán a través de PayPal, Venmo o mediante cheque por correo. Quienes completen el formulario podrán elegir el método de pago que prefieran.

También te puede interesar: