Pago de Amazon de $2,500 millones: cuándo envían el dinero

Amazon llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE.UU. para pagar un total de $2,500 millones de dólares en un caso relacionado con prácticas comerciales injustas. Este acuerdo se produce luego de una demanda presentada en 2023, en la que la FTC acusó a la gigante del comercio electrónico de forzar a millones de consumidores a suscribirse a su servicio Prime de manera engañosa y dificultarles la cancelación de estas membresías.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre cuándo y cómo los clientes de Amazon recibirán el dinero correspondiente.

¿Quiénes son elegibles para recibir el pago de Amazon?

Para ser elegibles al pago del acuerdo de $2,500 millones de dólares, los clientes de Amazon deben haber contratado el servicio Prime entre el 23 de junio de 2019 y el 23 de junio de 2025. Además, deben cumplir una de las siguientes condiciones:

Intentaron cancelar su suscripción a Prime , pero no lo lograron.

, pero no lo lograron. Se suscribieron a través de una de las “páginas de inscripción cuestionadas” mencionadas en el acuerdo judicial, como la “Página Universal de Decisión Prime”, la “Página de Selección de Opciones de Envío”, el proceso de inscripción de Prime Video o la “Compra en una sola página”.

¿Es necesario presentar una reclamación para recibir el pago?

El proceso de pago se dividirá en dos fases.

Pagos automáticos: en la primera fase, los clientes que sean elegibles recibirán pagos sin tener que presentar una reclamación.

Requisitos: solo los clientes que hayan usado los beneficios de Prime tres veces o menos durante un período de 12 meses serán considerados para el pago automático. Presentación de reclamaciones: en la segunda fase, aquellos clientes que no recibieron un pago automático tendrán que presentar una reclamación para recibir la compensación.

Requisitos: esta fase está dirigida a los clientes que usaron los beneficios de Prime diez veces o menos durante un período de 12 meses.

¿Cuándo recibirán los pagos los clientes de Amazon?

Amazon ha confirmado que los pagos se realizarán en efectivo, no en créditos o tarjetas de regalo de la compañía. El procesamiento de los pagos estará a cargo de un administrador de reclamaciones externo. Según Amazon, los plazos para recibir el dinero son los siguientes:

Los clientes que califiquen para el pago automático lo recibirán antes del 24 de diciembre de 2025 .

. A partir del 23 de enero de 2026, el administrador de reclamaciones comenzará a enviar la información sobre cómo presentar las reclamaciones.

Los clientes que necesiten presentar una reclamación tendrán hasta el 23 de julio de 2026 para hacerlo.

¿Cuánto recibirán los clientes elegibles?

El monto que recibirá cada cliente dependerá de la cantidad total que haya pagado por su suscripción a Amazon Prime durante el tiempo que estuvo inscrito. Sin embargo, el pago máximo por cliente se limita a $51 dólares, según lo estipulado en el acuerdo judicial.

Este acuerdo es una oportunidad para que miles de usuarios de Amazon reciban una compensación por los problemas relacionados con su suscripción Prime. Los usuarios deben estar atentos a las fechas mencionadas y seguir las instrucciones del administrador de reclamaciones para asegurarse de recibir su pago si son elegibles.

