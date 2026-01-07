Warner Bros. Discovery rechaza la última oferta de Paramount Skydance

La batalla por el control de uno de los conglomerados de entretenimiento más influyentes del mundo volvió a inclinarse a favor de Netflix. Warner Bros. Discovery decidió cerrar la puerta a Paramount Skydance por segunda ocasión y ante una fuerte propuesta económica. La empresa considera que su acuerdo vigente con la plataforma de streaming ofrece mayor valor, menos riesgos y más certeza para sus accionistas.

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery informó que rechazó la oferta revisada presentada por Paramount Skydance. La compañía sostuvo que las condiciones propuestas no superan los beneficios de su acuerdo de fusión valorado en $82,700 millones de dólares con Netflix. En un comunicado, la junta fue tajante sobre las razones de su postura.

“Nuestro acuerdo vinculante con Netflix ofrecerá un valor superior con mayores niveles de certeza, sin los riesgos y costos significativos que la oferta de Paramount impondría a nuestros accionistas”, señaló el consejo de Warner Bros. Discovery, según el comunicado oficial de la empresa.

Este es el segundo rechazo formal a los intentos de adquisición de Paramount Skydance. En diciembre, Warner ya había desestimado una propuesta anterior por la falta de respaldo financiero personal de la familia Ellison. Esa negativa obligó a Paramount Skydance a volver a la mesa con una oferta mejorada y con mayores garantías.

La nueva propuesta incluyó un aval personal de Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance. Ese respaldo cubría $40,400 millones de dólares en financiamiento de capital. Aun así, Warner Bros. Discovery consideró que el riesgo financiero seguía siendo elevado.

Según la compañía, la oferta de Paramount Skydance habría cargado a la empresa combinada con un nivel significativo de deuda. Además, advirtió sobre costos adicionales e incertidumbres operativas que no existen en el acuerdo pactado con Netflix. Estos factores pesaron más que el precio por acción ofrecido por su rival.

Paramount Skydance propuso pagar $30 dólares por acción para adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery. Esa cifra valora la operación en aproximadamente $108,000 millones de dólares. Pese a lo atractivo del monto, Warner priorizó la estructura y estabilidad del acuerdo alternativo.

En términos financieros, la oferta de Paramount Skydance se define como hostil, no por el hecho de ser agresiva o con una connotación violenta, sino por el rechazo que el consejo de administración de Warner Bros. Discovery sostiene, a pesar de presentarla de manera pública y a los accionistas de la compañía. También se considera hostil ante el hecho de plantear nuevas ofertas, cada vez más grandes, incluso sin ser solicitadas por la productora y máxime cuando ya ha oficializado una postura a favor de la otra empresa interesada en comprar.

Netflix, por su parte, reaccionó rápidamente tras conocerse la decisión. La plataforma de streaming afirmó que “recibe con agrado” el compromiso continuo de Warner Bros. Discovery con la fusión entre ambas compañías, de acuerdo con un comunicado de la popular plataforma de streaming.

La empresa también confirmó que ya presentó su notificación Hart-Scott-Rodino ante las agencias federales de Estados Unidos. Este trámite es obligatorio para que las autoridades revisen posibles implicaciones antimonopolio antes de aprobar la operación.

El acuerdo entre Netflix y Warner establece la compra de la red HBO, junto con el negocio de estudios y streaming, por $27.75 dólares por acción. De ese monto, $23.25 dólares se pagarían en efectivo. El resto corresponde a acciones comunes de Netflix con un valor objetivo de $4.50 dólares.

Como parte del plan, la división de cable de Warner Bros. Discovery, que incluye marcas como CNN y TNT, se escindirá en una unidad independiente. Esta separación se concretará antes de finalizar la fusión, con el objetivo de simplificar la estructura corporativa.

Paramount Skydance, propietaria de los estudios Paramount y de cadenas como Comedy Central y Nickelodeon, no ha respondió a solicitudes de comentarios.

