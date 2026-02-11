Cómo ahorrar $10,000 en impuestos si compraste un auto nuevo el año pasado

Comprar un auto nuevo no solo impacta tu presupuesto mensual, también puede convertirse en una oportunidad para pagar menos impuestos. Si adquiriste un vehículo el año pasado con financiamiento, podrías acceder a una nueva deducción fiscal que reduce tu carga tributaria de forma significativa.

La nueva deducción permite restar de tus impuestos los intereses pagados por tu préstamo automotriz. Esta medida fue incluida en la llamada ley “One, Big, Beautiful Bill”, promulgada el verano pasado por el presidente Donald Trump. Durante la campaña de 2024, Trump aseguró que buscaba hacer que la propiedad de un auto fuera “dramáticamente más asequible” y fortalecer la producción nacional.

“La deducción de intereses de préstamos para autos podría reducir los impuestos en cientos o incluso miles de dólares para los contribuyentes elegibles, y datos recientes del Departamento del Tesoro sugieren que millones de personas podrían reclamar la deducción este año”, aseguró Andrew Lautz, director de política fiscal del Centro de Políticas Bipartidistas.

Según LendingTree, los pagos mensuales de autos nuevos se acercan a los $750 dólares. Además, un estudio reciente de VantageScore muestra que más consumidores están atrasándose en sus cuotas. En ese escenario, cualquier ahorro fiscal puede marcar la diferencia.

¿En qué consiste exactamente esta deducción?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite deducir hasta $10,000 dólares al año en intereses pagados por préstamos destinados a la compra de un auto nuevo fabricado en Estados Unidos. El límite de $10,000 dólares aplica por declaración federal. Si una pareja casada declara por separado, cada persona puede aplicar su propio tope.

No todos califican. El vehículo debe haber sido comprado para uso personal. Además, el ensamblaje final debe haberse realizado en Estados Unidos.

Para verificar su fabricación, el contribuyente puede ingresar el número VIN en el sitio web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras.

También existen límites de ingresos. Los contribuyentes solteros con un ingreso bruto ajustado modificado de hasta $100,000 dólares pueden acceder al beneficio completo. En el caso de parejas casadas que declaran en conjunto, el límite es de $200,000 dólares. La deducción se reduce en $200 dólares por cada $1,000 dólares adicionales sobre esos umbrales.

Una ventaja importante es que la deducción está disponible tanto para quienes toman la deducción estándar como para quienes detallan deducciones. Esto amplía el número de personas que pueden beneficiarse. Recordemos que las deducciones reducen el ingreso gravable y, por lo tanto, el monto final de impuestos a pagar.

Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive, estima que alrededor de 4 millones de los 13.4 millones de autos nuevos vendidos el año pasado podrían calificar. Calcula que un comprador típico elegible podría deducir cerca de $4,000 dólares en su declaración.

Por su parte, la Asociación Estadounidense de Servicios Financieros (AFSA, por sus siglas en inglés) proyecta que, con un préstamo al 6.5% a seis años, se podrían deducir unos $3,000 dólares el primer año y aproximadamente $1,800 dólares anuales durante la vida del crédito.

Para reclamar la deducción, es necesario reunir los estados de cuenta del préstamo y completar el formulario correspondiente, como el Schedule 1-A, incluyendo datos del ingreso, del préstamo y del VIN. Luego se presenta junto con la declaración de impuestos.

El beneficio aplica para vehículos nuevos comprados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Después de esa fecha, la disposición expirará si no es renovada.

Si tienes alguna duda, acércate con un experto contable para que te asesore y no pierdas la oportunidad de reducir tus impuestos. Aunque este beneficio fiscal es una reducción a tu carga fiscal y no es un reembolso, quizás te permita calificar para una devolución.

