¿Nuevo cierre de gobierno del 2026 podría afectar los pagos del Seguro Social?

Cada vez que se anuncia un cierre del gobierno federal, millones de personas se hacen la misma pregunta. ¿Habrá retrasos en los pagos del Seguro Social? En este inicio de 2026, el tema vuelve a generar incertidumbre, especialmente entre jubilados, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos que dependen de estos ingresos mensuales.

Desde el 31 de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos enfrenta un cierre parcial tras no lograrse un acuerdo de financiamiento en el Congreso. Varias agencias federales se han visto afectadas, incluida la Administración del Seguro Social (SSA). Sin embargo, la propia SSA ha sido clara sobre lo que esto significa para los beneficiarios.

De acuerdo con un comunicado oficial de este lunes, 2 de febrero de 2026, los pagos del Seguro Social y del programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) continuarán sin cambios.

“Los pagos a todas las personas que actualmente reciben beneficios del Seguro Social y SSI continuarán sin modificaciones en las fechas de pago”, señaló la agencia. Esto significa que los depósitos llegarán puntualmente, como ocurre incluso durante cierres prolongados.

La razón es clave. Los beneficios del Seguro Social no dependen del presupuesto anual aprobado por el Congreso. Se financian con fondos obligatorios, principalmente a través de los impuestos sobre la nómina.

Aunque los pagos no están en riesgo, algunos servicios sí se ven limitados. Las oficinas locales del Seguro Social permanecen abiertas, pero con servicios reducidos. Durante el cierre, las personas aún pueden solicitar beneficios, presentar apelaciones, cambiar su dirección o depósito directo, reportar una muerte o reemplazar una tarjeta del Seguro Social.

No obstante, la SSA advirtió que ciertos trámites presenciales no estarán disponibles. Por ejemplo, no se pueden emitir cartas de verificación de beneficios ni corregir registros de ingresos hasta que el gobierno vuelva a operar con normalidad. Estas gestiones se reanudarán una vez finalice el cierre.

Las audiencias ante jueces administrativos continúan realizándose, lo cual es relevante para quienes están en procesos de apelación. Además, la agencia recomienda crear una cuenta en línea “my Social Security” para gestionar beneficios de forma digital. Desde ahí se pueden revisar estimaciones, solicitar documentos y hacer cambios importantes sin acudir a una oficina.

Este cierre ocurre mientras el Congreso debate un paquete de financiamiento que incluye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Las diferencias políticas sobre inmigración provocaron que se retirara el presupuesto anual del DHS del paquete original, dando paso a una extensión temporal mientras continúan las negociaciones.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se mostró optimista sobre una resolución rápida.

Mientras persista el cierre, la SSA publicará actualizaciones en sus redes sociales oficiales.

