Cuentas Trump de $1,000: ¿cualquier familia puede abrirla?

La idea de que cada niño en Estados Unidos tenga una inversión desde su nacimiento ha comenzado a tomar forma bajo la administración de Donald Trump. A través de un nuevo programa federal conocido como Cuentas Trump (Trump Accounts), el gobierno propone sembrar dinero desde los primeros días de vida para que ese capital crezca con el tiempo. La pregunta que muchas familias se hacen es simple. ¿Quiénes pueden acceder a estas cuentas y qué tan real es el beneficio?

Las Cuentas Trump nacen como parte de la nueva ley fiscal y de gasto impulsada por los republicanos. El programa contempla la creación de cuentas de inversión con ventajas fiscales para millones de niños. El gobierno federal aportará $1,000 dólares por cada bebé elegible, dinero que será invertido en el mercado bursátil y que no podrá tocarse hasta la adultez.

En entrevista con CBS Saturday Morning, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió el programa.

“Tienes $1,000 dólares que vienen del gobierno y que se invertirán en un fondo indexado”, afirmó.

Además, el secretario confirmó algo que, hasta entonces, no había quedado muy claro: “incluso si tu hijo no recibe $1,000 dólares del gobierno, puedes contribuir… libres de impuestos. Y habrá empleadores que contribuyan”.

¿Quiénes califican para recibir los $1,000 dólares?

El beneficio está dirigido a niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Para recibir el dinero, el menor debe ser ciudadano estadounidense y contar con un número de Seguro Social. Los padres deben abrir la cuenta. Su estatus migratorio no es un impedimento.

El capital se invertirá en fondos indexados del mercado estadounidense, administrados por bancos y firmas privadas. Las comisiones anuales estarán limitadas al 0.10%, según el Tesoro.

¿Todos pueden abrir una cuenta Trump?

Sí. Cualquier familia puede abrir una Cuenta Trump, sin importar su nivel de ingresos. También pueden hacerlo padres con estatus migratorio distinto al de ciudadanía. El requisito principal es que el niño sea ciudadano estadounidense y tenga un número de Seguro Social válido.

Las familias con hijos mayores de 18 años también pueden abrir una cuenta. Sin embargo, no recibirán el aporte inicial del gobierno. Ese dinero está reservado exclusivamente para los nacimientos dentro del periodo establecido por la administración Trump.

Esto significa que abrir una Cuenta Trump no está reservado solo para familias de altos ingresos. De hecho, el diseño del programa permite que comunidades con menos recursos reciban apoyo adicional a través de donaciones dirigidas por código postal, distrito escolar o nivel económico.

Eso sí, abrir la cuenta es un paso obligatorio. Sin registro, no hay dinero. Ni del gobierno ni de donantes privados. Por eso, las autoridades insisten en que los padres se informen y completen el proceso cuando el sistema esté disponible, incluso si no planean aportar dinero de inmediato.

¿Se puede aportar más dinero?

Sí. Padres, empleadores, familiares y hasta organizaciones filantrópicas pueden contribuir. El límite general es de $5,000 dólares por año por niño, aunque las donaciones de gobiernos y fundaciones no cuentan para ese tope. El propio Bessent destacó que muchas familias no tienen ahorros.

“Muchísimos estadounidenses no podrían afrontar una emergencia de $500 dólares”, declaró en CBS. Por eso, asegura que incluso pequeñas aportaciones pueden marcar la diferencia con el tiempo.

El papel de los millonarios y las donaciones privadas

Empresas como Bank of America y JPMorgan Chase anunciaron que aportarán $1,000 dólares a las cuentas de los hijos de sus empleados. Otras compañías tecnológicas y de servicios planean hacer lo mismo como parte de sus beneficios laborales.

Filántropos como Michael y Susan Dell prometieron miles de millones de dólares para apoyar a niños de comunidades con ingresos medios y bajos. Su contribución no incluirá a los códigos postales más ricos del país.

¿Cuándo se puede usar el dinero?

Las Cuentas Trump estarán bloqueadas hasta que el beneficiario cumpla 18 años. En ese momento, los fondos podrán usarse para educación, comprar una vivienda, iniciar un negocio u otros gastos calificados. Los retiros estarán sujetos a impuestos.

Según estimaciones, si esos $1,000 dólares generan un rendimiento promedio del 7%, podrían convertirse en más de $3,500 tras 18 años, incluso si no se realiza ninguna aportación. Con donaciones, depósitos de las empresas y personales, ese crecimiento puede ser considerablemente más grande.

