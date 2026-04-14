Barbie Ferreira revela la razón detrás de su salida de “Euphoria”

Con el estreno de la tercera temporada de “Euphoria” los reflectores no solo se han volcado hacia las estrellas que conforman el elenco actual de la serie, sino también a aquellos actores que formaron parte de la historia y que decidieron tomar caminos separados. Tal fue el caso de Barbie Ferreira, quien habló como nunca antes sobre su decisión de abandonar el proyecto pese al éxito internacional que obtuvo tras la segunda temporada.

En una entrevista reciente, la famosa que dio vida a ‘Kat Hernández’ confesó cuál fue el motivo que la orilló a despedirse de su personaje, especialmente luego de haber obtenido gran aceptación del público por el proceso de autoaceptación que vivió en la primera edición.

Según su testimonio, lejos de tratarse de diferencias con el director Sam Levinson por su disminución de tiempo en pantalla, todo estuvo relacionado con el estancamiento de su personaje a nivel personal.

“Fue lo opuesto a algo dramático, fue un proceso largo en el que pensaba: ‘No sé si esto es para mí'”, dijo en el podcast “Not Skinny But Not Fat” sobre lo poco retada que se sentía a nivel actoral. “Intentamos averiguar cómo hacer de Kat un personaje completamente desarrollado, y simplemente no iba a ningún lado”.

En este sentido, Barbie Ferreira aseguró que la esencia de ‘Kat Hernández’ que cautivó a la audiencia se había perdido.

“Se sentía como que el personaje ya no era Kat… Si estoy ahí como personaje de fondo, eso está bien, pero eso no era lo que Kat era en la temporada uno. Quería hacer más cosas. Era como si no estuviera mostrando mi potencial como la actriz que yo sé que soy”, lamentó.

Y aunque recibió críticas por decir “adiós” a la producción en su momento más aclamado, para la actriz de raíces brasileñas fue una decisión necesaria: “No necesito estar en el programa de televisión más grande del mundo si no estoy actuando”, aseguró.

La joven continuó: “Preferiría hacer una película independiente donde esté actuando, mostrando mis capacidades, siendo desafiada creativamente, en lugar de sentarme a un lado para ser un personaje de relleno”.

Para finalizar, se dijo segura del camino elegido y orgullosa por los nuevos proyectos que tocan a su puerta: “Creo en mí misma como actriz y quiero que mi carrera se vea un poco diferente a esto. Está bien si no es el gran programa de televisión”, sentenció Ferreira.

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