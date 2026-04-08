Glamour, homenajes y aplausos en la premiere de “Euphoria 3” en Los Ángeles

La alfombra roja del TCL Chinese Theatre de Hollywood se engalanó con la presencia de decenas de artistas para la premier de la tercera temporada de la serie “Euphoria”. Aunque la presencia de estrellas como Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi fue suficiente para causar furor entre los fanáticos, la velada estuvo llena de sorpresas que dieron mucho de qué hablar en redes sociales.

Una de las conversaciones que más encendió a los internautas fue la moda. ¿El motivo? El elenco convirtió la alfombra en una pasarela de alto impacto, con estilismos que transitaron entre transparencias, cut-outs, brillos e inspiraciones noventeras, todo bajo una paleta de colores que incluía metálicos y tonos oscuros.

Zendaya en la premiere de “Euphoria 3”. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

La protagonista de “Euphoria”, Zendaya, apostó por un look ceñido en color café que resaltó su silueta. Pese a la sobriedad de la pieza, el acabado brillante de la tela capturaba la luz de las cámaras con cada paso. Mientras tanto, su estilismo se mantuvo minimalista pero impactante gracias a un smokey eye que resaltó su mirada.

Por su parte, Sydney Sweeney se inclinó por el glamour más romántico con un giro contemporáneo en la silueta del vestido. Se trató de una pieza en color blanco que delineó su figura debido al detalle de mangas largas, tipo túnica, que se ajustaban en su cintura en forma de moño.

Sydney Sweeney en la premiere de “Euphoria 3”. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Jacob Elordi en la premiere de “Euphoria 3”. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Hunter Schafer en la premiere de “Euphoria 3”. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Jacob Elordi, quien ha catapultado su carrera al participar en historias como “Cumbres Borrascosas” y “Frankenstein”, se mantuvo fiel a su estilo relajado al lucir un traje en color negro y de texturas satinadas y de corte ligeramente oversized.

Además de las estrellas previamente mencionadas, por la alfombra roja también desfilaron personalidades como: Sam Levinson, director de la serie, Hunter Schafer, Maude Apatow, Nika King, Natasha Lyonne, Brian Grazer, Da’Vine Joy Randolph y Alexa Demie, entre otros.

Una emotiva despedida a Angus Cloud y Eric Dane

Pese a la emoción que los integrantes de la producción viven con el próximo estreno de la tercera temporada, otro sentimiento los acompaña en el proceso: la tristeza, esto luego de decir “adiós” a dos personajes clave dentro y fuera de los foros de televisión.

A su llegada a la premiere, el director Sam Levinson hizo mención de los actores Angus Cloud y Eric Dane, así como del productor Kevin Turen, quienes fallecieron previo a este esperado estreno.

“Me preguntan por qué tardamos tanto entre las temporadas dos y tres. Había factores evidentes: las huelgas, cuadrar los calendarios de un reparto muy solicitado, pero el verdadero motivo era encontrar un modo de rendir respeto a los que ya no están“, comentó en una charla con los medios.

De acuerdo con Levinson, la muerte de Angus Cloud en 2023 (a consecuencia de una sobredosis de fentanilo) fue especialmente dura para todo el equipo: “Perder a Angus fue realmente duro para nosotros como producción. Le quería profundamente (…) Le quería mucho, y luché con todas mis fuerzas para que se mantuviera limpio“, comentó.

Sobre el actor Eric Dane, cuya muerte fue confirmada el 19 de febrero tras complicaciones relacionadas con su diagnóstico de ELA, el creador relató su experiencia al grabar la temporada final.

“Cuando vino, noté que su habla estaba algo afectada. Se sentía un poco inseguro. Le dije: ‘Esto funciona perfectamente. Vamos a poner cinco botellas de cerveza delante y vas a decir todo lo que nunca dirías si estuvieras sobrio’. Nos lo pasamos muy bien grabando. Él apareció con mucha dignidad y entereza. Es un profesional hasta el final y le echo de menos“, comentó.

El drama juvenil ganador del Emmy regresará oficialmente a la pantalla el próximo 12 de abril desde la plataforma de HBO.

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