HBO lanzó el tráiler final de la tercera temporada de “Euphoria”

La espera ha terminado para los millones de seguidores de “Euphoria“. HBO lanzó este lunes el tráiler final de la tercera temporada, confirmando que el drama juvenil ganador del Emmy regresará oficialmente a la pantalla el próximo 12 de abril.

El nuevo adelanto ofrece una mirada cruda a la vida de los protagonistas tras un salto temporal de cinco años.

Lejos de los pasillos de East Highland, encontramos a una Rue Bennett (Zendaya) que parece haber dejado atrás la adolescencia, pero no sus demonios. “No importa quién seas o qué quieras, todos respondemos ante Dios”, sentencia Rue en una voz en off.

Una huida desesperada

El tráiler revela que la trama se trasladará parcialmente a México, donde Rue intenta evadir la peligrosa deuda que aún mantiene con Laurie, la traficante introducida en la segunda temporada.

Las imágenes sugieren una temporada de alto voltaje, transformando el drama escolar en un thriller psicológico sobre la redención y las consecuencias del pasado.

Por su parte, el resto del elenco también enfrenta realidades transformadas. Cassie Howard (Sydney Sweeney) y Maddy Perez (Alexa Demie) protagonizan un tenso reencuentro que promete reavivar las heridas del pasado, mientras que los personajes de Hunter Schafer y Jacob Elordi navegan una adultez marcada por la ambición y la identidad.

Un regreso agridulce

Esta temporada llega marcada por la ausencia de Angus Cloud (Fezco), fallecido en 2023, cuyo personaje será honrado de una manera que los productores aún mantienen en secreto.

Asimismo, el tráiler muestra la última aparición de Eric Dane, quien falleció en febrero de este año.

Con solo ocho episodios confirmados, la serie se emitirá semanalmente los domingos por la noche en HBO y estará disponible en streaming a través de HBO Max.

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