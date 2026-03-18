Zendaya contó cómo fue el rodaje de “Euphoria 3”: “Una auténtica locura”

Tras años de espera y múltiples retrasos, la producción de la tercera temporada de Euphoria terminó y Zendaya, protagonista y productora de la exitosa serie de HBO, compartió recientemente sus impresiones sobre el proceso de rodaje.

En declaraciones recogidas por People durante la promoción de sus nuevos proyectos, la ganadora del Emmy calificó el regreso al set como un “torbellino”.

La actriz explicó que el ritmo de trabajo fue extremadamente acelerado: “Hice lo que normalmente hago en ocho meses en apenas cuatro”, confesó, subrayando que la producción intentó condensar la narrativa de ocho episodios en tiempo récord. “Sencillamente, pasó volando frente a mis ojos”, añadió.

Más allá del ritmo frenético, Zendaya expresó su entusiasmo por la dirección creativa que ha tomado el creador de la serie, Sam Levinson. Uno de los cambios más esperados es el confirmado “salto temporal”, que sacará a los personajes del entorno de la preparatoria para explorarlos en una etapa más adulta.

“Espero que resulte maravillosamente”, señaló la actriz, quien ya pudo ver algunos avances del material editado. Su deseo principal para esta temporada es profundizar en el camino de sobriedad de Rue y ver cómo los traumas de la adolescencia moldean la vida de los personajes en un “mundo mucho más grande”.

A pesar de la rapidez con la que se filmó su parte, la actriz asegura que la esencia de la serie permanece intacta. Con una fecha de estreno prevista para este 2026, la presión es alta, especialmente tras el fallecimiento de Angus Cloud y la salida de Barbie Ferreira. Sin embargo, Zendaya mantiene el optimismo y confía en que la espera habrá valido la pena para los fanáticos.

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