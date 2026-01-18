Euphoria impuso récord de visualizaciones con el tráiler de su tercera temporada

El fenómeno cultural Euphoria impuso un nuevo récord. Warner Bros. Discovery confirmó el viernes que el tráiler oficial de la esperada tercera temporada de la serie protagonizada por Zendaya impuso un nuevo récord de audiencia de HBO Max, al acumular casi 100 millones de visualizaciones en sus primeras 48 horas.

De acuerdo con Deadline, estas cifras sitúan al adelanto de la serie creada por Sam Levinson como el lanzamiento de un tráiler de serie original más grande para el servicio de streaming en ese periodo de tiempo, superando a otros pesos pesados de la plataforma como The House of the Dragon y The Last of Us.

Un salto temporal y nuevas crisis

El tráiler ofrece el primer vistazo al salto temporal de cinco años que llevará a los protagonistas más allá de los pasillos de la preparatoria East Highland. La trama sitúa a Rue (Zendaya) intentando reconstruir su vida mientras lidia con una deuda pendiente con la peligrosa narcotraficante Laurie.

Por su parte, el avance sorprendió a los fans al mostrar a Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi) como una pareja comprometida, aunque envuelta en nuevas turbulencias relacionadas con la incursión de Cassie en la creación de contenido para adultos.

El elenco principal, que incluye a estrellas de talla mundial como Hunter Schafer, regresa en una etapa donde “la vida adulta no es exactamente lo que esperaban”. Además, se confirmó la participación de figuras como Rosalía y Natasha Lyonne para esta entrega.

La tercera temporada de Euphoria se estrenará el próximo 12 de abril de 2026. Contará con ocho episodios que se emitirán semanalmente, ocupando el codiciado horario estelar de los domingos por la noche.

Con el furor de este primer vistazo, las proyecciones apuntan a que el estreno de la tercera temporada de Euphoria podría marcar un nuevo hito histórico de audiencia para la televisión por cable y el streaming.

