Euphoria: Publican el primer tráiler de la tercera temporada

La espera terminó para los fanáticos de Euphoria. HBO Max publicó este miércoles el primer tráiler de la tercera temporada de la serie protagonizada por Zendaya, confirmando que la producción regresará a las pantallas el próximo 12 de abril.

El avance, de poco más de dos minutos, revela un cambio radical en la narrativa: la historia abandona los pasillos de la secundaria para adentrarse en la cruda realidad de la vida adulta.

El tráiler confirma un salto temporal de cinco años. Rue Bennett, interpretada por Zendaya, aparece lejos de su hogar, refugiada en México y trabajando bajo el radar. Sin embargo, su pasado la persigue; la peligrosa traficante Laurie (Martha Kelly) reaparece para cobrar la millonaria deuda del maletín de drogas perdido en la temporada anterior.

El resto del elenco también presenta transformaciones impactantes. Cassie (Sydney Sweeney) ahora es una modelo obsesionada con su imagen en plataformas como OnlyFans, mientras mantiene una relación tensa y tóxica con Nate Jacobs (Jacob Elordi), quien ha tomado las riendas del turbio negocio familiar.

Por su parte, Jules (Hunter Schafer), Maddy (Alexa Demie) y Lexi (Maude Apatow) enfrentan las consecuencias de sus decisiones pasadas en un entorno que el creador Sam Levinson ha descrito en una entrevista con Deadline como “film noir”.

Una de las mayores sorpresas del adelanto es la aparición de la cantante española Rosalía, quien debuta en la serie con un papel que ha generado varias teorías en redes sociales.

Con una estética visual renovada, grabada en formatos de 35mm y 65mm para resaltar la madurez de los personajes, la tercera temporada de Euphoria promete ser la entrega más oscura y ambiciosa hasta la fecha.

En total, la serie tendrá ocho episodios que se estrenarán semanalmente cada lunes a partir de abril.

Tras dos temporadas que combinaron drama, música y estética visual innovadora, la tercera entrega de Euphoria busca mantener el impacto emocional y la relevancia social que la han convertido en un referente televisivo para una generación.

