La tercera temporada de Euphoria ya tiene posible fecha de estreno. Se espera que la nueva entrega de la serie de Sam Levinson se estrene en HBO Max en 2026.

Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de esta plataforma y de Max Content, informó que los nuevos capítulos de la serie llegarán en primavera, aunque no hay una fecha específica confirmada.

En total, ocho episodios le darán forma a la tercera temporada de Euphoria. El rodaje comenzó en enero de este año y a varios actores les tocó filmar sus escenas por separado, debido a que muchos están inmersos en otros proyectos.

En esta temporada, la cantante española Rosalía se une al elenco de Euphoria. Aún no se conoce el nombre del personaje que interpretará la artista.

En esta nueva entrega, la historia continuará explorando la vida de Rue, interpretada por Zendaya, y su lucha contra la adicción, además de profundizar en las relaciones y conflictos de los jóvenes habitantes de East Highland.

La temporada promete abordar temas actuales con la intensidad y estética visual característica de la serie, bajo la dirección de Sam Levinson.

Tras dos temporadas que combinaron drama, música y estética visual innovadora, la tercera entrega de Euphoria busca mantener el impacto emocional y la relevancia social que la han convertido en un referente televisivo para una generación.

Con esta confirmación, los fans ya pueden agendar el regreso de una de las series más comentadas de la actualidad.

Seguir leyendo:

· Se difunden las primeras imágenes de Rosalía en la tercera temporada de la serie “Euphoria”

· Comienzan las grabaciones de la tercera temporada de la serie “Euphoria”

· Rosalía se une a la tercera temporada de “Euphoria”