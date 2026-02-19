Muere Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, a los 53 años

El actor estadounidense Eric Dane, conocido por su participación en producciones como “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, murió la tarde de este jueves a los 53 años de edad, así lo confirmó su familia en un comunicado.

De acuerdo con el mensaje difundido por la revista People, el fallecimiento se dio en su residencia en Los Ángeles, California y en compañía de su círculo más cercano.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida“, se lee en el escrito.

Los familiares de Eric Dane agradecieron el apoyo que recibió durante los meses previos a su fallecimiento, cuando fue diagnosticado con Esclerosis lateral amiotrófica (ELA por sus siglas en inglés). Dicha enfermedad mantuvo al histrión alejado de los reflectores y foros de televisión, siendo la serie “Mentes Brillantes” su último proyecto.

Pese a la calidez del público, el círculo cercano del famoso pidió atravesar por este momento doloroso alejado de los medios: “Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad”, se señaló.

