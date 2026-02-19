Detienen al expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor por su vínculo con el caso Epstein

El expríncipe Andrew Mountbatten-Windsor fue arrestado durante la madrugada de este 19 de febrero dentro de su casa en Reino Unido por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, así lo confirmó la BBC.

De acuerdo con el medio británico, la detención se dio durante la madrugada, en la nueva residencia del hermano del Rey Carlos III, la finca Sandringham en Norfolk. El expríncipe, de 66 años de edad, se mudó a dicho inmueble después de ser desalojado de su residencia cerca del Castillo de Windsor, donde vivía desde hacía años.

Mientras tanto, la Policía de Thames Valley compartió un comunicado a primeras horas de la mañana en el que confirma la detención de Andrew y la investigación activa de varias de sus propiedades.

“Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos 60 años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento”, se lee en el escrito.

