Shakira alza la voz tras difusión de imágenes falsas creadas con IA

La cantante colombiana Shakira plantó su postura en contra del uso indebido de su imagen a través de la Inteligencia Artificial (IA) en un contundente mensaje que difundió desde sus redes sociales.

Sin miramientos, la intérprete de “Dai Dai” y “Pies Descalzos” recurrió a su cuenta de Instagram para abordar un tema que la viene siguiendo desde hace varias semanas: la difusión de fotografías generadas por medio de la Inteligencia Artificial, sin su consentimiento y en situaciones que calificó como falsas.

“En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado”, inició su mensaje la artista. “Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar rumores falsos”.

Si bien se dijo consciente de que los tiempos han cambiado y que las herramientas tecnológicas están aquí para quedarse, aseguró que no permitirá que estas pongan en tela de juicio su integridad o la de sus seres queridos.

En este sentido, informó que ya tomó cartas en el asunto para que esta situación no se repita: “Actualmente mi equipo se encuentra trabajando activamente para desmontar dichas imágenes”, sentenció.

En su mensaje, Shakira también se tomó el tiempo de felicitar a los fanáticos que se han encargado de desestimar la veracidad de las fotografías en cuestión, aunque no especificó a cuáles se refería.

“Me alivia saber que mis fans saben reconocer la realidad y distinguir lo que ha sido producido por inteligencia artificial. Estoy muy agradecida de ver cómo lo comunican de una manera tan eficiente”, dijo para concluir.

Pese a que la cantante evitó revelar de qué imágenes se trata o con qué personajes la han relacionado, el público no tardó en relacionar su discurso con los montajes realizado a través de una cuenta de X llamada @ShakiraVerse.

Las postales en cuestión muestran a la cantante Shakira en compañía del actor mexicano Manuel García-Rulfo en situaciones comprometedoras, lo que habría desatado la molestia de la cantante, así como de sus fanáticos.

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