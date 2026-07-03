Shakira y la FIFA destinan $500,000 dólares para niños afectados en los terremotos de Venezuela
La suma se destinará a organizaciones que ayudan a niños cuya educación ha sido interrumpida por los recientes y trágicos terremotos en el país latinoamericano
La cantante Shakira ha reafirmado su compromiso con la educación infantil al anunciar que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA donará $500,000 dólares en apoyo a los niños de Venezuela que se vieron afectados con los dos terremotos que afectaron al país.
Dicha noticia fue confirmada a propia voz de la colombiana por medio de un video difundido a través de sus redes sociales oficiales.
“Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA destinará $500,000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia“, detalló desde su cuenta de Instagram.
Dentro del audiovisual, la intérprete de “Dai Dai” agradeció a quienes ya se han sumado a esta iniciativa, incluyendo al primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Sin embargo, también también se dio el tiempo de extender una invitación a aquellos lideres mundiales que aún no se han tomado acción para ayudar.
Es así como, sin titubear, Shakira se dirigió al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, exhortándolos a comprometerse a “desbloquear los recursos necesarios para apoyar la educación de los niños durante la recuperación de Venezuela”.
Para finalizar su mensaje, la estrella ganadora del Grammy también invitó a sus seguidores a sumarse a esta campaña que tiene como objetivo ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos: “Si tú crees que todos los niños merecen la oportunidad de soñar, únete a este esfuerzo”, sentenció.
Seguir leyendo:
• Shakira descartó romance: “No hay tiempo de nada”
• Shakira expresó su deseo de colaborar con Dua Lipa
• Shakira estrena versión en español del tema mundialista “Dai Dai”