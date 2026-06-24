Shakira expresó su deseo de colaborar con Dua Lipa

La industria de la música pop podría estar cerca de presenciar una de las uniones más potentes de los últimos años. Shakira manifestó su deseo de realizar una colaboración musical con la británica Dua Lipa.

El anuncio se dio a conocer durante el estreno del pódcast Suite 205, conducido por la creadora de contenido venezolana Lele Pons. Durante una distendida charla entre ambas amigas en Miami, Pons interrogó de manera directa a la barranquillera sobre cuál sería su dueto soñado en la actualidad.

“Con Dua Lipa me gustaría, me encantaría. Ella habla español perfectamente y ella es increíble”, respondió la intérprete de “Monotonía”, abriendo la puerta a un proyecto que uniría el talento de Barranquilla con el de Londres.

Este anhelo expresado por la colombiana no es fortuito. Existe un antecedente inmediato que cimienta la buena relación entre ambas estrellas. En 2025, en el marco de su gira “Radical Optimism Tour”, Dua Lipa rindió un sorpresivo homenaje a Shakira durante su concierto en Bogotá al interpretar en español el clásico “Pies descalzos, sueños blancos”.

En aquel momento, Shakira utilizó sus redes sociales para manifestar su emoción por ver cómo la música unía sus diferentes mundos. La respuesta de Dua Lipa, redactada también en español (“Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. I love you”), dejó clara la mutua admiración que hoy podría materializarse en el estudio de grabación.

La entrevista también mostró el lado más reflexivo y polifacético de la artista. Al ser cuestionada sobre qué sueños le faltan por cumplir tras haber alcanzado el éxito global, Shakira sorprendió al revelar una vocación oculta.

“Me gustaría estudiar medicina”, confesó. La cantante admitió que sus allegados la apodan “médica empírica” debido a su constante hábito de diagnosticar malestares y recomendar tratamientos caseros a sus amigos. “Yo tenía que ser médico, yo no tenía que ser cantante”, concluyó entre risas.

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