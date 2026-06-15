La fórmula de Shakira para verse tan bien a sus 49 años: proteínas en todas las comidas y sopas

La cantante colombiana Shakira, conocida como la “reina de los mundiales”, vuelve a ser protagonista en la edición de la Copa del Mundo de Futbol 2026. No solo por ser la intérprete del himno “Dai Dai”, junto al nigeriano Burna Boy, sino por mantener su espléndida figura.

Para seguir así, a sus 49 años, su entrenadora personal, Anna Kaiser, ha descrito la fórmula: dieta y entrenamiento; una alimentación equilibrada y rutina de ejercicios constantes.

Con este motivo, el ABC de España replicó parte de una entrevista concedida por Kaiser a E! News en 2023, así como otras declaraciones.

Rutina alimentaria estricta

La artista sigue una dieta cuidadosamente estructurada que incluye desayunos nutritivos, comidas ligeras y sopas saciantes. Estas elecciones son esenciales para su bienestar y desempeño en el escenario.

Shakira “desayuna huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido de frutos rojos y proteína vegetal o verde”.

Kaiser señala que a la hora de comer, la cantante apuesta por platos ligeros y nutritivos: “pescado y verduras frescas o una ensalada con muchos colores”. Combina puerro con berenjena, zanahoria con jengibre o pepino con limón y sal, entre otras.

También explica que, entre las comidas principales, Shakira toma dos o tres tentempiés diarios, normalmente sopas “muy saciantes y calientes“. “Cuando la gente tiene antojo de cafeína y una galleta, la sopa es una opción estupenda porque te llena y se siente como una comida completa”, explica. Por ejemplo, una de ellas se obtiene a partir de hervir apio, calabaza y albahaca con sal marina y triturarlo todo, declara.

Entrenamiento intensivo

La rutina de ejercicios de Shakira, diseñada por su entrenadora personal Anna Kaiser, incluye dos sesiones diarias de entrenamiento y enfoque en la resistencia y la fuerza, adaptándose a su hipermovilidad para prevenir lesiones y garantizar su salud física.

“Ha bajado mucho de peso y centímetros, así que ahora nos estamos asegurando de trabajar la resistencia y la fuerza“, confesó Kaiser para ese momento sobre la condición física de la artista.

La entrenadora reveló un detalle muy particular: Shakira tiene hipermovilidad, capacidad de mover las articulaciones más allá de su rango normal.

“Cuando se tiene hipermovilidad, es fácil pensar que los músculos son flexibles, pero la flexibilidad en realidad se encuentra en las articulaciones, no en los músculos”, manifestó.

Rutina de ejercicio y dieta estricta en la mediana edad

La edad afecta significativamente la capacidad de mantener una rutina de ejercicio y una dieta estricta, principalmente porque el metabolismo, la composición corporal y la respuesta del cuerpo a ambos cambios evolucionan con cada década.

Entre los 20 y 30 años, el metabolismo es más alto y el cuerpo tiene mayor capacidad para ganar músculo y recuperarse rápidamente del ejercicio, lo que facilita seguir rutinas intensas y dietas menos rigurosas. En contraste, a partir de los 50 y 60 años, la pérdida de masa muscular se acelera (sarcopenia), las articulaciones son más vulnerables y la recuperación es más lenta, lo que exige adaptar la rutina a ejercicios de menor impacto y fortalecer la estabilidad para prevenir caídas.

En cuanto a la dieta, con la edad se vuelve más crucial consumir proteínas de alta calidad, antioxidantes, grasas saludables y micronutrientes clave como vitamina D, calcio, magnesio y omega-3 para compensar la pérdida muscular y ósea. La restricción calórica también se hace más necesaria porque el metabolismo disminuye y el cuerpo acumula grasa con mayor facilidad si se mantiene la misma alimentación que en los 20 años. Además, la dieta antiaging, rica en frutas, verduras y antioxidantes, ayuda a combatir el estrés oxidativo, uno de los principales causantes del envejecimiento.

Mantenerse activo físicamente y seguir una alimentación equilibrada ralentiza el proceso de envejecimiento biológico: las personas que ejercitan regularmente a lo largo de su vida no experimentan el mismo aumento de grasa corporal o colesterol con la edad y conservan un sistema inmunitario más joven. Por el contrario, la mala alimentación y la falta de ejercicio aceleran la senescencia celular y favorecen enfermedades relacionadas con el envejecimiento como diabetes, enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

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