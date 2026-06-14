Una nueva tendencia en bebidas funcionales: el café proteico

La moda no es desarrollar un nuevo hábito, sino potenciar uno ya existente: ejemplo, tomar café. La incorporación del café con proteínas ha comenzado a atraer la atención de consumidores que buscan conveniencia y nutrición.

En la ola se montó Darcy Haggith, un microbiólogo de 58 años, atleta de resistencia y fundador de la marca de café proteico Polar Joe, reseña Fox News Digital. Este café se presenta como una forma de mezclar el ritual matutino del café con la necesidad de aumentar la ingesta de proteínas.

“En Norteamérica hay una población que toma café habitualmente por la mañana”, dijo Haggith. “Si además le añadimos proteínas y lo convertimos en algo realmente placentero, creo que es entonces cuando se forman los hábitos saludables”, recoge Fox.

Beneficios y precauciones del café proteico

Aunque el café proteico ofrece ventajas significativas, especialmente para adultos mayores, los expertos advierten que no debe considerarse un reemplazo de un desayuno balanceado.

La nutricionista Jamie Lee McIntyre, consultora con sede en Florida, indicó a Fox News Digital la importancia de combinar proteínas, carbohidratos ricos en fibra y otros nutrientes en una comida completa.

Sin embargo, “no recomendaría usar café proteico como sustituto de un desayuno equilibrado”, declaró.

Con un enfoque creciente en la salud y la conveniencia, los consumidores se muestran interesados en productos que les ayuden a alcanzar sus metas nutricionales, sin sacrificar el disfrute de sus bebidas. La mezcla de café Polar Joe, por ejemplo, ofrece 21 gramos de proteínas y 9 gramos de azúcar.

A medida que la demanda de comidas y bebidas enriquecidas con proteínas aumenta, los consumidores deben evaluar productos no solo por su contenido de proteínas, sino también por su perfil nutricional general.

Influencia en lo deportivo y recuperación muscular

El café proteico influye positivamente en el rendimiento deportivo y la recuperación muscular porque combina dos componentes clave: la cafeína del café, que actúa como estimulante ergogénico, y la proteína, que facilita la reparación y crecimiento de los tejidos musculares.

En cuanto al rendimiento deportivo, la cafeína reduce la percepción del esfuerzo durante el ejercicio en aproximadamente 5.6% y mejora el rendimiento general, actuando como una ayuda ergogénica válida. Funciona estimulando el sistema nervioso central, lo que aumenta el estado de alerta y retrasa la aparición de fatiga tanto a nivel del SNC como muscular. Además, potencia la oxidación de ácidos grasos libres, lo que mimetiza los efectos de la adrenalina y preserva el glucógeno muscular, permitiendo entrenamientos más prolongados e intensos. En ejercicios de fuerza, la cafeína aumenta los niveles de iones de calcio dentro de las células musculares, lo que significa que las contracciones serán más fuertes y poderosas.

Para la recuperación muscular, la proteína aporta aminoácidos esenciales, incluida la leucina, que estimula específicamente el desarrollo muscular y la recuperación. El consumo de proteínas antes y después del ejercicio mejora la recuperación, ya que favorece la síntesis de nuevas fibras musculares tras el ejercicio. El café proteico se consume frecuentemente después del entrenamiento precisamente para ayudar a esta recuperación muscular, y la investigación sugiere que consumir proteínas inmediatamente después del ejercicio puede mejorar la reparación y el crecimiento muscular. Además, la cafeína contribuye a la recuperación disminuyendo los efectos dolorosos del dolor muscular de aparición retardada (DOMs) cuando se consume en los días posteriores al entrenamiento de fuerza.

La combinación de cafeína y aminoácidos esenciales en el café proteico puede favorecer simultáneamente la síntesis muscular y proporcionar energía antes del entrenamiento, ofreciendo la posibilidad de aumentar la fuerza y acelerar la recuperación tras el ejercicio. Los polifenoles del café, como el ácido clorogénico, no solo no perjudican la ganancia de masa muscular, sino que podrían potenciarla, mientras que la cafeína disminuye la percepción de la fatiga.

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