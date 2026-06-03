No es solo la carne y los huevos: “Hay muchas otras fuentes de proteína de buena calidad”

La carne y los huevos son las proteínas más conocidas y preferidas por las personas dentro del consumo nutricional regular, pero no por eso las únicas. Al contrario, existen otras fuentes de proteínas de muy buena calidad.

En este sentido, el epidemiólogo Tim Spector, profesor en el King’s College de Londres, resalta la necesidad de diversificar la ingesta de proteínas. En lugar de centrarse únicamente en alimentos comunes como la carne y los huevos, sugiere explorar opciones menos convencionales pero igualmente efectivas, recoge el medio El Confidencial.

“La mayoría se centra en los huevos y la carne cuando piensa en proteínas, pero hay muchas otras fuentes de proteína de buena calidad”, señala.

Proteínas vegetales y microbiota

Las fuentes de proteínas vegetales, como frijoles y legumbres, juegan un papel vital en el aporte de fibra. Esta fibra es crucial para el mantenimiento de la microbiota intestinal, favoreciendo el equilibrio y la salud digestiva.

Entre las alternativas, el epidemiólogo menciona, además de frijoles y legumbres, a los champiñones y cereales integrales como la quinoa o la cebada perlada.

Spector señala que un porcentaje significativo de la población, aproximadamente el 90%, presenta una deficiencia de fibra. Esta carencia puede tener repercusiones negativas en el bienestar digestivo y en la salud global.

Estrategias para mejorar la dieta

El experto propone no eliminar alimentos de la dieta, sino más bien ampliar la variedad.

La incorporación de productos integrales, como quinoa y cebada perlada, no solo enriquece la dieta con proteínas de calidad, sino que también contribuye con nutrientes esenciales como la fibra.

Riesgos asociados con la alta ingesta de proteínas animales

Una dieta alta en proteínas de origen animal puede ser segura a corto plazo para personas sanas, pero está asociada a varios riesgos —especialmente si el consumo es elevado, es mayormente carne roja o procesada, o hay condiciones preexistentes como enfermedad renal, hipertensión o diabetes.

Riesgos principales:

Salud cardiovascular. El consumo elevado de carnes rojas y procesadas se ha relacionado con aumento del LDL (colesterol “malo”), inflamación y otros marcadores que elevan el riesgo de enfermedades cardíacas.

Mortalidad y cáncer (evidencia observacional). Algunos estudios observacionales encontraron mayor riesgo de muerte por cáncer y por cualquier causa en adultos de mediana edad con alto consumo de proteínas animales, aunque los resultados varían según edad y contexto.

Función renal. En personas con enfermedad renal existente, una alta ingesta proteica puede empeorar la función renal; en individuos sanos, el efecto a largo plazo no está completamente claro, pero se recomienda precaución y supervisión si la ingesta es muy alta.

Salud ósea y cálculos. Altas cargas proteicas aumentan la excreción de calcio en orina en algunos estudios, lo que podría afectar la salud ósea y favorecer cálculos renales en personas susceptibles.

Efectos por la calidad de la proteína. Las proteínas animales pueden aportar grasas saturadas, colesterol y compuestos como TMAO (vinculado a riesgo cardiovascular), mientras que las proteínas de origen vegetal suelen aportar fibra y fitonutrientes beneficiosos.

Efectos secundarios y carencias por patrones restrictivos. Dietas muy altas en proteínas que reducen carbohidratos pueden causar estreñimiento, mal aliento y falta de fibra y ciertos micronutrientes si no se planifican bien.

Quiénes deben tener más cuidado:

Personas con enfermedad renal, hepática, hipertensión o diabetes.

Adultos de mediana edad que consumen más del ~20% de calorías desde proteínas animales según algunos estudios observacionales.

Deportistas o usuarios de suplementos que toman dosis muy altas (>2.5 g/kg en algunos informes) sin supervisión.

Recomendaciones prácticas:

Prefiera fuentes magras y no procesadas: pollo, pescado, legumbres y cortes magros en lugar de carnes procesadas.

Aumente proteínas vegetales y fibra (legumbres, frutos secos, soja) para mejorar el perfil cardiometabólico.

Mantenga ingestas adecuadas según edad, sexo y actividad: la recomendación general para adultos sanos suele ser 0.8–1.0 g/kg/día, con necesidades mayores en ancianos y atletas; cantidades muy superiores requieren supervisión.

Controle grasas saturadas y electrolitos; haga análisis periódicos (perfil lipídico, función renal) si lleva una dieta alta en proteínas por largo tiempo.

Consulte a un profesional de la salud o nutricionista antes de cambiar drásticamente la ingesta proteica, especialmente si tiene condiciones crónicas.

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