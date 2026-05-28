Cúrcuma, canela, orégano y pimienta negra: especias comunes y su impacto en la salud

Estudios realizados en el Centro de Nutrición Humana de UCLA han descubierto que las especias y hierbas no solo mejoran el sabor de los alimentos, sino que también pueden influir en la salud intestinal, cerebral y metabólica.

Un análisis reciente en la revista Nutrition Reviews destaca la importancia de estos ingredientes en la modulación de factores como el azúcar en sangre y la inflamación.

Entre las principales especias comunes bondadosas para el organismo están: la cúrcuma, canela, orégano, pimienta negra y pimientos.

Propiedades de las especias

Canela. La canela ha demostrado reducir niveles de insulina y glucagón tras las comidas en adultos con sobrepeso y obesidad, además de mejorar la composición de la microbiota intestinal. También posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras, que contribuyen a su potencial para regular el metabolismo de la glucosa.

Pimiento rojo. La capsaicina en los chiles estimula la termogénesis, pero puede causar efectos secundarios gastrointestinales. Por otro lado, los pimientos dulces CH-19 contienen capsoides que proporcionan beneficios metabólicos sin estos efectos adversos, favoreciendo la pérdida de peso y el aumento del gasto energético.

Cúrcuma. La cúrcuma, particularmente su compuesto curcumina, se ha asociado con mejoras en la memoria y el estado de ánimo en adultos mayores. También ha mostrado eficacia en el alivio del dolor en la osteoartritis y en la regulación del colesterol.

Orégano. El orégano es mucho más que un condimento: es una hierba medicinal con propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antiinflamatorias y digestivas que aportan múltiples beneficios para la salud. Rico en vitaminas A, C, E, K y minerales (hierro, zinc, calcio, potasio); previene daño celular por sus antioxidantes, una de sus principales bondades.

Pimienta negra. La pimienta negra (Piper nigrum) es mucho más que una especia condimentaria: ofrece múltiples beneficios para la salud gracias a su compuesto activo principal, la piperina, junto con antioxidantes y minerales esenciales.

Mezclas de especias y salud intestinal

Las combinaciones de especias, tales como pimienta negra, canela y orégano, han demostrado promover el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas.

Además, ayudan a reducir marcadores de estrés oxidativo y mejorar la función endotelial, ofreciendo un enfoque prometedor para la salud intestinal.

A pesar de las evidentes propiedades beneficiosas, se necesita más investigación para entender completamente cómo estos ingredientes influyen en patrones dietéticos reales. Existe la necesidad de estudios bien diseñados que examinen las dosis consumidas en la vida cotidiana y su efectividad tras diferentes métodos de preparación y combinación con otros alimentos.

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