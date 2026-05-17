El pepino y los secretos que la ciencia no para de revelar

El pepino (Cucumis sativus) es uno de los vegetales más cultivados y consumidos del mundo, presente en dietas de todas las culturas desde hace más de tres mil años. Sin embargo, en la última década la comunidad científica ha puesto su foco en sus componentes bioactivos, descubriendo un perfil nutricional y terapéutico sorprendentemente rico que contradice la creencia popular de que el pepino “no aporta nada”.

El pepino fue sinónimo de dieta y ligereza, valorado apenas por su escaso aporte calórico —apenas 16 kilocalorías por cada 100 gramos— y por su refrescante contenido de agua, que supera el 95% de su composición total.

Ahora, los científicos han comenzado a leer entre líneas lo que este vegetal verde lleva escrito en su interior: vitaminas del grupo B, silicio, flavonoides, cucurbitacinas y una cadena de compuestos antioxidantes que lo posicionan como un alimento funcional de primera línea.

Propiedades y usos del pepino

La ciencia ha revelado el poder del pepino en la hidratación celular, salud cardiovascular, la memoria y cognición, acción antiinflamatoria, control glucémico y en el cuidado de la piel.

Poder antioxidante. Entre los hallazgos más llamativos destaca la presencia de fisetina, un flavonoide polifenólico concentrado principalmente en la piel del pepino. Investigaciones publicadas en revistas de neurociencia sugieren que esta molécula podría tener propiedades neuroprotectoras, modulando la inflamación cerebral y favoreciendo la memoria a largo plazo. Aunque los estudios en humanos aún son limitados, los resultados en modelos animales han generado un genuino entusiasmo en la comunidad investigadora.

Control de la inflamación crónica. Las cucurbitacinas, compuestos amargos que se encuentran especialmente en las variedades silvestres del pepino, han mostrado en laboratorio una notable capacidad para inhibir las vías de señalización del NF-κB, un factor central en los procesos inflamatorios crónicos. Esta característica lo convierte en un alimento de interés para la investigación sobre enfermedades como la artritis, la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. “Lo que hace notable al pepino no es un solo compuesto milagroso, sino la sinergia entre sus múltiples micronutrientes actuando en conjunto”, explica la nutricionista clínica Sandra Morales, investigadora en fitoterapia.

Glucosa, digestión y salud cardiovascular. En el ámbito metabólico, estudios en ratones con diabetes inducida han documentado que ciertos extractos de pepino reducen los niveles de glucosa en sangre al modular la actividad de enzimas como la alfa-glucosidasa. Paralelamente, su alto contenido en potasio y magnesio contribuye a la regulación de la presión arterial, mientras que su fibra —aunque modesta en cantidad— favorece el tránsito intestinal y sirve de sustrato para la microbiota intestinal beneficiosa.

Cuidado de la piel. El silicio y la vitamina C apoyan la síntesis de colágeno, mejorando la elasticidad cutánea.

¿Cómo maximizar sus beneficios?

Los expertos coinciden en que la mayor concentración de compuestos activos se halla en la piel y las semillas, partes que muchos consumidores descartan por hábito. Comerlo crudo preserva la integridad de sus vitaminas termolábiles, como la vitamina C y el folato.

La combinación con aceite de oliva virgen extra mejora además la biodisponibilidad de sus carotenoides liposolubles. En definitiva, el consejo de los nutricionistas es tan simple como lapidario: consúmalo entero, fresco y, a ser posible, de cultivo ecológico.

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