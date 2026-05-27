Revelan el papel de las uvas en la protección de la piel frente a los rayos UV del sol

Un estudio de la Western New England University, publicado en ACS Nutrition Science, sugiere que las uvas pueden influir en la expresión genética, proporcionando un sistema de defensa adicional a la piel contra el daño solar. Los investigadores observaron cambios significativos en el ADN de los participantes tras consumir uvas.

Los voluntarios completaron una dieta restringida y luego ingirieron un polvo concentrado de uvas. Se analizaron muestras de piel en diversas condiciones y se descubrió que la ingesta de uvas redujo los niveles de malondialdehído, un marcador de daño celular.

Al inicio del estudio, cita el medio Fox News Digital, cada voluntario presentaba su propio patrón de actividad genética. Sin embargo, estos patrones cambiaron notablemente después de ingerir uvas, tras ser expuestos a la luz ultravioleta y cuando se combinó la ingesta de uvas con la exposición a la luz ultravioleta.

Implicaciones de la investigación

El Dr. John Pezzuto, decano de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Salud de la Universidad Western New England y director del estudio, señala que los beneficios de las uvas pueden extenderse más allá de la piel, influyendo en otros órganos como el hígado y el cerebro.

“Ahora estamos seguros de que las uvas actúan como un superalimento y median una respuesta nutrigenómica en los seres humanos”, dijo Pezzuto en un comunicado de prensa.

“Observamos esto en el órgano más grande del cuerpo, la piel. Los cambios en la expresión genética indicaron mejoras en la salud de la piel”, agregó.

Sin embargo, la investigación destaca que estos resultados no deben considerarse como un sustituto de los protectores solares tradicionales.

El mismo tuvo limitaciones significativas, incluyendo un tamaño de muestra pequeño, ya que solo se obtuvieron datos utilizables de cuatro participantes. Además, los investigadores advierten que estos resultados pueden no ser aplicables a una población más diversa.

Efectos de las uvas en comparación con otros superalimentos

Las uvas ofrecen beneficios cutáneos similares a otros superalimentos, pero con algunos mecanismos y énfasis propios: destacan por su contenido de polifenoles (especialmente resveratrol) que actúan como antioxidantes, antiinflamatorios y moduladores de la expresión génica, y por ello proporcionan protección frente al daño UV y ayudan a mantener la barrera y la elasticidad de la piel.

Comparación con otros superalimentos

Bayas (arándanos, frambuesas): comparten alto contenido en polifenoles y potente capacidad antioxidante; suelen ser especialmente ricos en antocianinas, útiles para reducir inflamación localizada y proteger microvasculatura cutánea, pero las uvas aportan resveratrol en mayor proporción, con efectos adicionales sobre vías de señalización y expresión génica.

Nueces/semillas (nueces, semillas de chía): destacan por ácidos grasos omega-3 que mejoran la hidratación y reducen inflamación; las uvas no aportan tanto omega-3, por lo que complementan más con antioxidantes que con lípidos protectores.

Vegetales verde-oscuro (espinaca, kale): aportan vitaminas (A, C, K), minerales y carotenoides que protegen frente al fotoenvejecimiento y mejoran la reparación; las uvas complementan ese efecto con polifenoles que modulan respuesta oxidativa y genética más que con vitaminas en altas cantidades.

Té verde: ambos contienen polifenoles potentes con efectos antiinflamatorios y antioxidantes; el té verde aporta catequinas (EGCG) y las uvas resveratrol y proantocianidinas —los mecanismos son parecidos (neutralizar radicales, modular inflamación), pero con perfiles moleculares distintos.

Qué significa esto para la piel en la práctica

Incluir uvas regularmente puede aportar protección adicional frente al daño ambiental (especialmente UV) y apoyar la integridad de la barrera cutánea y la firmeza.

(especialmente UV) y apoyar la integridad de la barrera cutánea y la firmeza. Para beneficios más completos, es mejor combinar uvas con otros alimentos: fuentes de omega-3 (mejoran hidratación), verduras ricas en vitaminas (reparación y salud general) y té verde o bayas (antioxidantes complementarios).

Recomendaciones prácticas

Consumir uvas enteras como parte de una dieta variada en lugar de depender solo de suplementos; la evidencia proviene de estudios con consumo alimentario.

Seguir usando protección solar tópica: los efectos fotoprotectores comestibles de las uvas son complementarios, no sustitutos, de los protectores solares.

Si buscas efectos específicos (p. ej., reducción de inflamación en acné o mejora de arrugas), combínalas con alimentos ricos en omega-3 y vitamina C, y consulta con un dermatólogo o nutricionista para recomendaciones personalizadas.

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