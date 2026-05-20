Jengibre: un aliado para la salud digestiva y cardiovascular

El jengibre es el rizoma de una planta llamada Zingiber officinale, usado desde hace siglos como especia y con fines medicinales. Se aprecia por su sabor picante y aroma característico, y suele emplearse fresco, seco o en jugo.

Investigadores de Harvard Medical School y Cleveland Clinic destacan al jengibre por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Aunque no sustituye tratamientos médicos, puede complementar una dieta saludable, cita Infobae de fuentes especializadas.

El jengibre es eficaz contra náuseas y vómitos, especialmente en casos de embarazo y tratamientos de quimioterapia. Su compuesto activo, el gingerol, mejora el vaciado gástrico y alivia la hinchazón y los gases, promoviendo una digestión más rápida.

Control de la inflamación y el dolor

El consumo regular de jengibre puede ayudar a controlar la inflamación asociada con enfermedades autoinmunes como la artritis.

Además, se ha observado que disminuye el dolor crónico, incluyendo molestias menstruales y musculares, aunque los efectos se perciben tras un uso prolongado.

Impacto en la salud cardiovascular

Los estudios sugieren que el jengibre podría mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos.

Investigaciones en curso exploran su potencial para proteger la salud del corazón, haciendo de su consumo una opción interesante para quienes buscan cuidar su bienestar cardiovascular.

Beneficios puntuales del jengibre, según especialistas

Especialistas de salud reconocen evidencia científica creciente sobre sus beneficios.

Alivia las náuseas. Diversos ensayos clínicos confirman que el jengibre puede reducir significativamente las náuseas y los vómitos frente al placebo. El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) recomienda consumirlo para tratar náuseas, especialmente en el embarazo, donde la evidencia lo señala como seguro en dosis bajas.

Propiedades antiinflamatorias. Expertos citados en The Independent señalan que los suplementos de jengibre pueden ayudar a regular la inflamación, especialmente en enfermedades autoinmunes.

Mejora la digestión. Según los especialistas, el gingerol contribuye a acelerar el proceso digestivo, ayudando a que los alimentos transiten más rápido por el estómago y el intestino. Este efecto puede disminuir la sensación de pesadez y reducir la fermentación. Además, el jengibre puede ayudar a reducir gases y la hinchazón abdominal.

Beneficios cardiovasculares. El consumo regular de jengibre promueve la relajación de los vasos sanguíneos y ayuda a mantener la presión arterial dentro de rangos saludables. Su acción antioxidante protege las células del sistema circulatorio frente al daño oxidativo, uno de los factores asociados con enfermedades cardíacas. Investigaciones comprobaron que ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL y triglicéridos, mejorando el perfil lipídico.

Protección cerebral. Investigaciones recientes sugieren que los compuestos del jengibre pueden proteger las células cerebrales frente al daño oxidativo, relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Apoyo metabólico y control del azúcar. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Universidad de Harvard destacan que, dentro de una alimentación equilibrada y acompañada de actividad física regular, el jengibre puede favorecer la pérdida de peso, ya que reduce la sensación de hambre, acelera el vaciado gástrico y estimula la quema de calorías.

Por último, es importante tomar en cuenta que dosis altas de jengibre pueden interactuar con medicamentos anticoagulantes, por lo que es recomendable consultar con un profesional antes de incorporar suplementos de manera habitual, afirma la dietista Candace O’Neill, especialista citada por Cleveland Clinic.

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