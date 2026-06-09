Kéfir con kiwi o arándanos: un plan de 7 días para dormir mejor sin pastillas
El kéfir con kiwi proporciona proteínas, grasas y probióticos que ayudan a estabilizar la respuesta glucémica durante la noche
Lo que se consume durante la cena influye sobremanera en la calidad del sueño, asevera el cardiólogo Aurelio Rojas. Comer yogur y frutas es una recomendación frecuente de nutricionistas. Especialmente, una combinación específica de kéfir y frutas de bajo índice glucémico puede ser beneficiosa para el descanso.
El kiwi es preferido por su bajo índice glucémico y su contenido en vitamina C. Se ha asociado con una mejora en la conciliación del sueño y un descanso más estable si se consume una hora antes de acostarse.
Rojas sugiere, en declaraciones al medio Expansión, mezclar kiwi con kéfir, ya que este proporciona proteínas, grasas y probióticos que ayudan a estabilizar la respuesta glucémica durante la noche.
Antioxidantes en arándanos y frutos rojos
Los arándanos y otros frutos rojos (fresas, frambuesas) son valorados por su bajo impacto glucémico y su contenido de polifenoles. Estas características ayudan a evitar picos de glucosa y pueden mejorar la calidad del sueño.
Consumir estos frutos con kéfir en cantidades moderadas puede proporcionar una sensación de saciedad sin ser pesado antes de dormir.
Manzana con piel: una alternativa efectiva
La manzana, especialmente con piel, es recomendada por su contenido de pectina, que ayuda a ralentizar la digestión. Esto es útil para quienes despiertan con hambre.
Al igual que con otras frutas, Rojas sugiere la combinación de manzana con kéfir para optimizar la respuesta glucémica y mantener la sensación de saciedad durante la noche.
Propiedades del kéfir
El kéfir es una bebida láctea fermentada con fuertes propiedades probióticas, siendo rico en minerales (fósforo, magnesio), vitamina K y proteínas de fácil digestión. Su consumo regular beneficia principalmente la salud intestinal y el sistema inmunológico.
Propiedades nutricionales principales:
- Probióticos. Contiene hasta 30 cepas de bacterias buenas y levaduras beneficiosas.
- Minerales. Rico en fósforo y magnesio, promueve la absorción de calcio.
- Vitaminas. Aporta vitamina K (necesaria para formar coágulos).
- Proteínas. Proteínas de fácil digestión debido a la fermentación
- Lactosa. Niveles reducidos de lactosa; evita intolerancias.
Beneficios para la salud:
- Facilita la digestión y reduce el estreñimiento al acelerar el tránsito intestinal.
- Fortalece el sistema inmunológico manteniendo la flora intestinal sana.
- Combate la inflamación intestinal y previene la gastritis (especialmente por Helicobacter pylori).
- Previene la osteoporosis gracias al calcio y magnesio.
- Favorece la reducción de peso: es bajo en calorías y rico en proteínas.
- Efectos antihipertensivos, antialérgicos, anticancerígenos y reductores del colesterol.
- Actividad antioxidante, antitumoral y antimicrobiana.
Un estudio mostró que el kéfir redujo células de cáncer de mama en 56% (vs. 14% del yogur). Para que los beneficios se presenten, el consumo debe ser continuo y en cantidad suficiente.
Propuesta para la cena
Aurelio Rojas recomienda un pequeño bol de kéfir con kiwi, arándanos o manzana, añadiendo nueces o semillas de lino si se desea. La cantidad sugerida de kéfir es alrededor de 100 ml, proporcionando un tentempié ligero que favorezca la saciedad y minimice las alteraciones metabólicas nocturnas.
Además de la alimentación, Rojas enfatiza que otros aspectos como horarios regulares, manejo del estrés y la actividad física son determinantes en la calidad del descanso.
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