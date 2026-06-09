Kéfir con kiwi o arándanos: un plan de 7 días para dormir mejor sin pastillas

Lo que se consume durante la cena influye sobremanera en la calidad del sueño, asevera el cardiólogo Aurelio Rojas. Comer yogur y frutas es una recomendación frecuente de nutricionistas. Especialmente, una combinación específica de kéfir y frutas de bajo índice glucémico puede ser beneficiosa para el descanso.

El kiwi es preferido por su bajo índice glucémico y su contenido en vitamina C. Se ha asociado con una mejora en la conciliación del sueño y un descanso más estable si se consume una hora antes de acostarse.

Rojas sugiere, en declaraciones al medio Expansión, mezclar kiwi con kéfir, ya que este proporciona proteínas, grasas y probióticos que ayudan a estabilizar la respuesta glucémica durante la noche.

Antioxidantes en arándanos y frutos rojos

Los arándanos y otros frutos rojos (fresas, frambuesas) son valorados por su bajo impacto glucémico y su contenido de polifenoles. Estas características ayudan a evitar picos de glucosa y pueden mejorar la calidad del sueño.

Consumir estos frutos con kéfir en cantidades moderadas puede proporcionar una sensación de saciedad sin ser pesado antes de dormir.

Manzana con piel: una alternativa efectiva

La manzana, especialmente con piel, es recomendada por su contenido de pectina, que ayuda a ralentizar la digestión. Esto es útil para quienes despiertan con hambre.

Al igual que con otras frutas, Rojas sugiere la combinación de manzana con kéfir para optimizar la respuesta glucémica y mantener la sensación de saciedad durante la noche.

Propiedades del kéfir

El kéfir es una bebida láctea fermentada con fuertes propiedades probióticas, siendo rico en minerales (fósforo, magnesio), vitamina K y proteínas de fácil digestión. Su consumo regular beneficia principalmente la salud intestinal y el sistema inmunológico.

Propiedades nutricionales principales:

Probióticos . Contiene hasta 30 cepas de bacterias buenas y levaduras beneficiosas.

. Contiene hasta y levaduras beneficiosas. Minerales . Rico en fósforo y magnesio , promueve la absorción de calcio.

. Rico en y , promueve la absorción de calcio. Vitaminas . Aporta vitamina K (necesaria para formar coágulos).

. Aporta (necesaria para formar coágulos). Proteínas . Proteínas de fácil digestión debido a la fermentación

. Proteínas de debido a la fermentación Lactosa. Niveles reducidos de lactosa; evita intolerancias.

Beneficios para la salud:

Facilita la digestión y reduce el estreñimiento al acelerar el tránsito intestinal.

y reduce el estreñimiento al acelerar el tránsito intestinal. Fortalece el sistema inmunológico manteniendo la flora intestinal sana.

manteniendo la flora intestinal sana. Combate la inflamación intestinal y previene la gastritis (especialmente por Helicobacter pylori).

y previene la gastritis (especialmente por Helicobacter pylori). Previene la osteoporosis gracias al calcio y magnesio.

gracias al calcio y magnesio. Favorece la reducción de peso : es bajo en calorías y rico en proteínas.

: es bajo en calorías y rico en proteínas. Efectos antihipertensivos, antialérgicos, anticancerígenos y reductores del colesterol.

y reductores del colesterol. Actividad antioxidante, antitumoral y antimicrobiana.

Un estudio mostró que el kéfir redujo células de cáncer de mama en 56% (vs. 14% del yogur). Para que los beneficios se presenten, el consumo debe ser continuo y en cantidad suficiente.

Propuesta para la cena

Aurelio Rojas recomienda un pequeño bol de kéfir con kiwi, arándanos o manzana, añadiendo nueces o semillas de lino si se desea. La cantidad sugerida de kéfir es alrededor de 100 ml, proporcionando un tentempié ligero que favorezca la saciedad y minimice las alteraciones metabólicas nocturnas.

Además de la alimentación, Rojas enfatiza que otros aspectos como horarios regulares, manejo del estrés y la actividad física son determinantes en la calidad del descanso.

También te puede interesar:

· Alimentación como clave para ayudarte a dormir: nutrientes esenciales para conciliar el sueño

· La calidad del sueño no solo depende de si duermes más allá de las ocho horas

· ¿Qué tan beneficioso es el yogur griego para el organismo humano?