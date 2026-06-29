Shakira descartó romance: “No hay tiempo de nada”

La cantante colombiana Shakira puso fin a las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con el actor mexicano Manuel García-Rulfo.

En una reciente aparición en “Suite 305”, el nuevo pódcast conducido por la creadora de contenido venezolana Lele Pons, la barranquillera confirmó que se encuentra completamente soltera y sin planes inmediatos de iniciar una relación amorosa.

Los rumores sobre un posible noviazgo encendieron las redes sociales a mediados de junio, luego de que ambos artistas fueran captados por paparazzis compartiendo una cena en el exclusivo Sunset Tower Hotel de Beverly Hills y, posteriormente, disfrutando de una noche de baile en el club de salsa El Floridita, en Los Ángeles.

A pesar del revuelo que provocaron las imágenes, la intérprete de “Las mujeres ya no lloran” disipó cualquier duda con humor y naturalidad durante la conversación con Lele Pons.

“Por eso no tengo novio, no tengo nada… No hay tiempo de nada”, confesó entre risas durante la entrevista grabada en Miami, argumentando que su agenda actual no le deja espacio para el romance.

Shakira detalló que su vida se encuentra dividida estrictamente en dos prioridades: la maternidad de sus hijos, Milan y Sasha, y su carrera musical.

La artista reveló que los días en que los niños están con su padre, Gerard Piqué, los aprovecha de forma “intensa” para trabajar, producir y programar reuniones a toda hora, durmiendo muy poco para poder dedicarse por completo a sus hijos cuando regresan a su lado.

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