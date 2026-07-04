Shakira conquista el streaming global con “Dai Dai”

Shakira alcanzó un nuevo hito en su carrera gracias a “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que interpreta en colaboración con el célebre artista nigeriano Burna Boy. La producción se ha transformado en un absoluto fenómeno global desde el momento de su lanzamiento, dominando por completo las principales plataformas de streaming del planeta.

En la plataforma Spotify, el hit mundialista logró posicionarse en el primer lugar del Global Top Songs, coronándose formalmente como la canción más escuchada en todo el mundo durante sus días de mayor rendimiento.

Esta hazaña no llegó sola; el furor se trasladó de inmediato a YouTube, donde el videoclip oficial de la canción escaló con rapidez hasta el puesto número uno del Top 100 Music Videos Global.

La euforia por este nuevo sencillo de la Copa del Mundo también se ha visto reflejada en otras métricas importantes de la industria. El tema logró ingresar de forma directa en el Top 20 Global de Shazam, la aplicación líder de reconocimiento musical.

Por su parte, el álbum oficial editado por la FIFA para el Mundial 2026, que contiene esta exitosa colaboración, ya superó la cifra de 336 millones de reproducciones a tan solo sus primeros días de haber visto la luz.

Con este impacto comercial, Shakira reafirma su estrecha relación con los máximos torneos del futbol internacional, dejando una vez más el nombre de Colombia en la cúspide.

La barranquillera ya había marcado un antes y un después en la cultura pop gracias a éxitos de la talla de “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka (This Time for Africa)” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014.

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