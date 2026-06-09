Shakira reveló cómo convenció a Ed Sheeran de escribir una canción para el Mundial 2026

La barranquillera Shakira reveló los detalles detrás de la creación de “Dai Dai”, su canción oficial para el Mundial 2026 que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

En esta ocasión, la fórmula del éxito incluyó una inesperada pero potente alianza internacional: junto al artista británico Ed Sheeran.

En una entrevista reciente con la revista Vogue, la cantante colombiana confesó el origen de esta colaboración que ya está encendiendo la pasión futbolística.

Shakira decidió buscar al cantautor británico Ed Sheeran para que se sumara como coautor del proyecto. “Llamé a Ed Sheeran y le pregunté si quería escribirla conmigo”, relató la artista. Según sus palabras, la respuesta del intérprete de “Shape of You” fue inmediata y entusiasta: “Me dijo que escribir algo para el mundo sería su sueño”.

Para dar forma al sonido de “Dai Dai”, estrenada a mediados de mayo, la barranquillera buscaba una atmósfera vibrante y multicultural que reflejara la identidad del torneo.

Explicó que quería fusionar de manera orgánica el afrobeat, los ritmos caribeños y las guitarras acústicas. El toque final llegó de la mano de la estrella nigeriana Burna Boy, cuya voz aportó, en palabras de Shakira, “la cereza del pastel”.

Con este lanzamiento, Shakira consolida su estatus como la reina indiscutible de las bandas sonoras del fútbol tras sus éxitos en Alemania 2006 (“Hips Don’t Lie”), Sudáfrica 2010 (“Waka Waka”) y Brasil 2014 (“La La La”).

La barranquillera concluyó asegurando que la música y el fútbol comparten la misma capacidad de unir a las masas a través de un mensaje poderoso y una melodía inolvidable.

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