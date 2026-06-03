Shakira, Alejandro Fernández y más estrellas latinas protagonizan el álbum oficial del Mundial 2026

La espera terminó y la lista de artistas que conforman el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya ha sido revelada. En un comunicado difundido por la Federación, se confirmó que la diversidad de culturas y nacionalidades no se limita a la cancha, pues más de 38 cantantes suman su talento, cultura y sonido único.

Dicha producción está conformada por 18 temas captan la energía, la emoción y la unión mundial que caracterizarán el mayor espectáculo del planeta en Canadá, México y Estados Unidos.

“El disco es el proyecto musical y cultural más ambicioso que se haya creado para la competición”, se destacó en el escrito.

Algunos de los nombres que encabezan la lista son: Shakira, Alejandro Fernández, Anitta, Los Ángeles Azules, Belinda, The Rolling Stones, 21 Savage, Nata Cano y French Montana, por mencionar algunos.

“La FIFA ha reunido un grupo de músicos extraordinariamente potente, muy apropiado para la mayor competición de un solo deporte de la historia”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La FIFA dio a conocer la lista de artistas que colaboran en el álbum oficial de la Copa Mundial 2026. Crédito: FIFA | Cortesía

“En el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 participan artistas de todos los continentes, idiomas y géneros, desde superestrellas mundiales hasta voces que están abriéndose paso y configurando el futuro del sector. Todos ellos se incluyen en un proyecto pensado para unir a los aficionados en todo el mundo gracias al poder de la música y del fútbol“, continuó.

Se confirmó que el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se encuentra disponible para su descarga anticipada en todas las plataformas de difusión.

El anuncio oficial surge luego del lanzamiento gradual de sencillos como “Lighter”, “Por Ella”, “Echo”, “Illuminate”, “Goals” y “Game Time”, los cuales también serán incluidos en el álbum discográfico.

Los aficionados podrán disfrutar de muchas de las canciones del disco durante el “Countdown Concert”, que se celebrará en Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles, además de en las ceremonias de inauguración en México, Canadá y Estados Unidos.

Conoce la lista oficial de temas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 aquí:

“Goals”: LISA, Anitta y Rema

“Game Time”: Future y Tyla

“Illuminate”: Jessie Reyez y Elyanna

“Echo”: Daddy Yankee y Shenseea

“Por Ella”: Los Ángeles Azules y Belinda

“Three Nations”: 21 Savage, Nata Cano y French Montana

“No Place Like Home”: Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

“In the Stars (Remix)”: The Rolling Stones

“Show Me”: Ayra Starr y Latto

“Mi México Lindo”: Alejandro Fernández

“Blessings”: Stormzy, Fridayy y Angel

“Energy”: Ava Max y BIA

“Lighter”: Jelly Roll y Carín León

“Siir Siir”: Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

“Partidazo”: Danny Ocean

“Champion”: IShowSpeed

“Love Always Wins”: Shaggy, Cimafunk y Zema

“Dai Dai”: Shakira y Burna Boy

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