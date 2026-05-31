Shakira emocionó con un video bailando con los Ghetto Kids

Shakira volvió a conmover al mundo con un emotivo y enérgico gesto que reafirma su estrecho vínculo con el fútbol y las causas sociales. A través de sus redes sociales, la estrella colombiana compartió un video en el que aparece bailando con los integrantes de Ghetto Kids, el grupo infantil de danza originario de Uganda que se ha convertido en un auténtico fenómeno global.

En el video, la barranquillera y los pequeños ejecutan a la perfección el reto de baile de “Dai Dai”, la pegajosa canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con sonrisas contagiosas, prendas coloridas y una energía desbordante, el clip acumuló de inmediato millones de reproducciones y elogios de fanáticos de la artista, quienes aplaudieron la empatía de la cantante y su constante labor de apoyo a proyectos sociales.

Los Ghetto Kids son una fundación que utiliza el arte y el baile para transformar las vidas de niños en situación de calle o pobreza extrema en Uganda.

Tras viralizarse su vibrante coreografía en redes, la propia Shakira no dudó en reaccionar conmovida y los invitó formalmente a Nueva York para que la acompañen sobre el escenario en el primer e espectáculo de medio tiempo que se realizará en una final mundialista, programada para el próximo 19 de julio.

“Esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad”, expresó la intérprete, resaltando el enfoque multicultural e inclusivo del evento.

Con esta esperada colaboración, Shakira no solo calienta motores para la Copa del Mundo, sino que vuelve a tender puentes de esperanza a través de la música.

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