Shakira invitó a un grupo de niños de Uganda a bailar con ella en la final del Mundial

Shakira se alista para protagonizar uno de los espectáculos más memorables en la historia de las Copas del Mundo. La estrella colombiana sorprendió al invitar a los niños y adolescentes de la organización ugandesa Ghetto Kids Foundation a unirse a ella sobre el escenario de la final del Mundial 2026, que se celebrará el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium).

La iniciativa surgió luego de que los pequeños compartieran un video en redes sociales bailando con desbordante energía al ritmo de “Dai Dai”, el nuevo himno del torneo interpretado por la barranquillera.

En la grabación, los pequeños aparecían sosteniendo las banderas de los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. La publicación rápidamente sumó miles de “me gusta” y desató una ola de peticiones por parte de los usuarios para que fueran incluidos en el evento.

Conmovida por el talento del grupo, Shakira replicó el video en sus historias de Instagram junto a un emotivo mensaje: “¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? ¡Necesito bailarines como ellos! Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la final?”.

La respuesta de los pequeños artistas no se hizo esperar. Con notable ilusión, contestaron de inmediato aceptando la propuesta: “¡Sí, queremos actuar contigo! Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África”.

La Ghetto Kids Foundation es una ONG que utiliza la música, la danza y el teatro para apoyar a niños huérfanos, de bajos recursos y en situación de calle. Esta colaboración promete ser el corazón de un show de medio tiempo sin precedentes, en el que Shakira compartirá créditos con grandes figuras como Madonna y la agrupación BTS, marcando además la cuarta aparición mundialista en la exitosa carrera de la colombiana.

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