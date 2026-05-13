Shakira reveló que compuso “Dai Dai” junto a Ed Sheeran

Tras el anuncio de que “Dai Dai” será el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakira reveló que compuso el tema en colaboración con el multipremiado artista británico Ed Sheeran.

Esta unión marca un hito sin precedentes, fusionando los ritmos latinos que caracterizan a la “reina de los mundiales” con la sensibilidad melódica del intérprete de “Shape of You”.

A través de sus canales oficiales, se dio a conocer que Sheeran participó activamente en la creación de la letra y la música. El británico expresó su entusiasmo en redes sociales: “Gracias por incluirme en escribir esto. Lo amo y no puedo esperar a que empiece el Mundial”.

El tema que aún no se ha publicado promete ser una mezcla explosiva de energía y cultura, diseñada para representar el espíritu de la cita que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El legado de Shakira

Con “Dai Dai”, Shakira se consolida como la artista con más contribuciones oficiales en la historia de la FIFA. Este nuevo himno se suma a su histórico legado que incluye:

“Hips Don’t Lie” (Alemania 2006).

(Alemania 2006). “Waka Waka” (Sudáfrica 2010).

(Sudáfrica 2010). “La La La” (Brasil 2014).

El lanzamiento oficial de la canción y su respectivo videoclip —el cual incluye escenas grabadas en el emblemático estadio Maracaná de Río de Janeiro— está previsto para este jueves 14 de mayo.

La producción también contó con la participación de figuras destacadas como Blake Slatkin, reforzando la apuesta de la FIFA por una narrativa global y multicultural para este torneo.

Con esta colaboración, Shakira no solo reafirma su estatus como un ícono del pop mundial, sino que también establece un puente sonoro entre distintas generaciones de fanáticos que ya cuentan los días para el pitazo inicial del Mundial 2026.

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