Anitta y Shakira acusadas de supuesto plagio por “Choka Choka”

El dúo argentino Sarao, integrado por las artistas Tushka y Rebebe, encendió las redes sociales al señalar a las estrellas Shakira y Anitta por un presunto plagio en su más reciente sencillo titulado “Choka Choka”.

Según la denuncia pública realizada a través de un video viral en Instagram, que ya supera el millón de reproducciones, las artistas argentinas sostienen que la colaboración entre la barranquillera y la brasileña tiene semejanzas “muy parecidas” con su canción “Atómica”, la cual fue publicada cinco meses antes del estreno de “Choka Choka”.

Las integrantes de Sarao presentaron una comparación detallada entre ambas producciones. “Shakira y Anitta nos copiaron”, afirmaron al inicio de su video.

El reclamo no se limita solo a la melodía. El dúo sostiene que el concepto visual y la estética de los videoclips son casi idénticos. “Hasta la paleta de colores es igual”, señalaron mientras comparaban escenas de ambos temas.

Aunque inicialmente consideraron que podría tratarse de una coincidencia fortuita, el respaldo de sus seguidores las llevó a pensar que el problema podría originarse en los equipos de producción. “Muchos coinciden en que pueden haber sido sus productores. Capaz Shakira y Anitta ni saben que nos están copiando”, explicaron.

A pesar de la firmeza de su acusación, Sarao reconoció que iniciar una batalla legal formal sería complicado. Aunque tienen la canción debidamente registrada, admitieron que las diferencias técnicas en la melodía dificultan una demanda por plagio que prospere en los tribunales.

Por el momento, ni Shakira ni Anitta han emitido declaraciones oficiales respecto a estas acusaciones.

Las argentinas se han tomado la situación con algo de humor, sugiriendo a través de redes que, ante la evidente “inspiración”, las artistas globales deberían invitarlas a realizar una colaboración.

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