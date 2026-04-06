“Choka, Choka”: Shakira y Anitta juntas en una canción

El mundo del pop recibió una noticia que muchos esperaban: la cantante brasileña Anitta confirmó oficialmente que Shakira formará parte de su octavo álbum de estudio, titulado “Equilibrivm”.

A través de su cuenta Instagram, la cantante brasileña reveló el nombre de la colaboración: “Choka Choka”, un tema que promete convertirse en uno de los himnos más potentes de 2026.

Para el anuncio, Anitta compartió una imagen cargada de simbolismo místico: una carta de tarot donde ambas artistas aparecen ilustradas bajo los astros, con Shakira representando el sol y Anitta la luna.

“No tienen idea de lo feliz que estoy de anunciar esta colaboración”, expresó la intérprete de “Envolver”, quien recientemente celebró su 33 cumpleaños con el anuncio de este nuevo proyecto.

“Equilibrivm”: un proyecto trilingüe

El nuevo disco de Anitta, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 16 de abril, marca un hito en su carrera internacional. Con el título estilizado como “EquilibrIVm”, el álbum incluirá temas en español, portugués e inglés.

Según los productores, el lanzamiento se dividirá en dos fases. La primera explorará las raíces brasileñas con ritmos de funk, samba y reggae, mientras que la segunda fase potenciará su proyección internacional con colaboraciones como la de Shakira.

¿Debut en vivo en Copacabana?

Los rumores no han tardado en dispararse. Los fans especulan que el estreno mundial en vivo de “Choka Choka” podría ocurrir el próximo 2 de mayo, fecha en la que Shakira ofrecerá un multitudinario concierto gratuito en la emblemática playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

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