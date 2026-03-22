Dos años de Las mujeres ya no lloran: Shakira celebra el segundo aniversario de su álbum

Shakira conmemora hoy un hito fundamental en su renacimiento artístico: el segundo aniversario del lanzamiento de su álbum Las mujeres ya no lloran. El disco, que surgió como un proceso de catarsis tras su separación de Gerard Piqué, no solo ha redefinido su carrera, sino que se ha consolidado como un fenómeno global de empoderamiento.

A través de sus redes sociales, la barranquillera expresó su asombro ante la rapidez con la que ha pasado el tiempo. “¡Dos años de aniversario de ‘Las mujeres ya no lloran’, no puedo creer que pase tan rápido!”, compartió con sus seguidores.

La artista aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo incondicional de sus fans, calificando este periodo como “el tiempo más inolvidable” de su vida profesional.

Desde su estreno el 22 de marzo de 2024, el álbum ha servido de motor para una ambiciosa gira internacional que ha batido récords de asistencia.

Actualmente, Shakira se encuentra inmersa en este tour. La gira destaca por su despliegue tecnológico y emocional, con un cierre épico ya programado en Madrid, donde se espera un montaje diseñado a la medida para la ocasión.

Sin embargo, el camino no ha estado exento de desafíos logísticos. Recientemente, se confirmó la suspensión de su concierto Feeding India debido a tensiones geopolíticas en la región. Los organizadores priorizaron la seguridad del equipo y la artista, asegurando que trabajan para reprogramar la fecha.

A pesar de estos contratiempos, el balance de estos dos años es sumamente positivo. Con temas que se han convertido en himnos generacionales y proyectos futuros que incluyen una avenida con su nombre en Barranquilla, Shakira demuestra que su capacidad para transformar el dolor en arte sigue siendo su mayor fortaleza.

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