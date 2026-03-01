Shakira cantó por primera vez en vivo nueva versión de “Hips Don’t Lie” junto a Beéle

En una noche histórica para el Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira reafirmó su estatus como la reina de los escenarios al alcanzar un récord de 13 fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Sin embargo, el momento que acaparó todos los titulares fue la inesperada aparición de Beéle, con quien interpretó por primera vez en vivo la nueva versión de su icónico éxito “Hips Don’t Lie”.

La colaboración, que ya había generado gran expectativa tras el lanzamiento de un EP exclusivo en Spotify junto a Ed Sheeran a finales de 2025, cobró vida ante un público que se emocionó al ver a los dos barranquilleros compartir escena.

La química entre ambos artistas sobre el escenario fue evidente, fusionando el ritmo inconfundible del tema original con el toque fresco y urbano de Beéle.

Tras la presentación, Shakira no escatimó en elogios hacia su compatriota. A través de sus redes sociales, la cantante compartió fragmentos del show acompañados del mensaje: “Pedazo de artista”, reconociendo el talento del joven intérprete.

Hips Don't Lie — Shakira & Beéle en vivo en el Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

Esta unión sobre el escenario no es casualidad. El encuentro se produjo apenas días antes del lanzamiento oficial de “Algo Tú”, la nueva colaboración entre Shakira y Beéle programada para el próximo 4 de marzo.

Se anticipa que este nuevo sencillo será un himno bailable con profundas raíces en Barranquilla, cuyo videoclip fue grabado durante el pasado Carnaval.

Con este concierto, Shakira cierra un capítulo exitoso en México antes de continuar su gira por Oriente Medio, la India y su esperado cierre masivo en la playa de Copacabana, Brasil, donde se espera una asistencia de dos millones de personas.

