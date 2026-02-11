Shakira ofrecerá multitudinario concierto gratuito en Copacabana

La ciudad de Río de Janeiro se prepara para vivir una de sus jornadas musicales más memorables. Las autoridades locales han confirmado oficialmente que Shakira será la gran protagonista del próximo megashow gratuito en la playa de Copacabana, programado para el próximo 2 de mayo.

La noticia, que circulaba como un fuerte rumor en los últimos días, fue ratificada por el alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, y detallada por medios internacionales. El espectáculo forma parte de la iniciativa cultural “Todo mundo no Rio”, un proyecto impulsado por la alcaldía para promover eventos de acceso libre y posicionar a la ciudad como el epicentro del entretenimiento global.

Con esta presentación, Shakira sigue los pasos de figuras icónicas como Madonna, quien congregó a millones de personas en 2024, y Lady Gaga, consolidando a Copacabana como el escenario más importante del mundo para conciertos de asistencia masiva.

“Confirmo, #Todomundonorio”, escribió el alcalde Paes en sus redes sociales, acompañando el anuncio con un video de la artista colombiana.

La expectativa es máxima, tanto para los residentes cariocas como para los miles de turistas que se espera que viajen exclusivamente para presenciar el show.

Dada la trayectoria de la barranquillera y su éxito en América Latina, las autoridades ya planean un operativo especial de seguridad y logística para garantizar el orden en la famosa arena de Río.

El concierto no solo representa un hito en la carrera de Shakira, sino un motor económico para el turismo brasileño. Se espera que la “Loba” despliegue un despliegue técnico sin precedentes frente al Atlántico, en una noche que promete ser histórica para la música latina.

