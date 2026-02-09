Alejandro Sanz explicó por qué Shakira era “su planeta favorito”

La relación entre Alejandro Sanz y Shakira ha vuelto a acaparar los titulares internacionales tras una reveladora entrevista del madrileño.

Luego de que el pasado 2 de febrero Sanz felicitara a la barranquillera por su cumpleaños número 49 llamándola su “planeta favorito”, las redes sociales estallaron con teorías sobre un posible romance. Sin embargo, el intérprete de “Corazón Partío” decidió poner fin a las especulaciones explicando la profundidad de ese vínculo.

En una reciente conversación con la emisora argentina La 100, durante la promoción de su gira ¿Y Ahora Qué?, Sanz fue cuestionado sobre el significado de sus palabras.

Lejos de esquivar el tema, el artista reafirmó su admiración: “De este universo de artistas, sí es mi planeta favorito”, declaró, aclarando que se trata de una conexión basada en la lealtad y la confianza absoluta.

Una amistad a prueba de todo

Sanz describió su relación con la loba colombiana como algo poco común en la industria del entretenimiento.

“Con ella tengo una relación especial de muchos años; es una persona a la que le puedo contar cualquier cosa y ella a mí igual”, confesó el cantante.

Además, Sanz reveló un detalle íntimo sobre su dinámica diaria: a pesar de la intensidad del trabajo de Shakira —a quien describió como alguien “muy centrada y obsesiva” con sus proyectos—, él se encarga de enviarle “tonterías” y chistes para aliviar su estrés y arrancarle una sonrisa.

La historia de ambos se remonta a 2005, cuando el éxito mundial de “La Tortura” los unió profesionalmente. Desde entonces, han colaborado en temas como “Te lo agradezco, pero no” y su más reciente lanzamiento en 2025, “Bésame”.

A lo largo de estos 20 años, han demostrado que, más allá de los escenarios, son “amigos de los de verdad”, acompañándose en los momentos más complejos de sus vidas personales.

