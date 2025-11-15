Alejandro Sanz y Candela Márquez vuelven a terminar su noviazgo: “Se han bloqueado”

La historia de amor de Alejandro Sanz y Candela Márquez no tendrá un final feliz, luego de que se diera a conocer que ya terminaron de forma definitiva.

Si bien ninguno de los dos se ha pronunciado abiertamente sobre este tema, el paparazzo Jordi Martín soltó la bomba en su canal de YouTube, en donde detalló que ya no son más pareja y que hasta se habrían bloqueado de las redes sociales.

Por medio de un video, con duración de casi 40 minutos, el paparazzo español hizo un recuento de lo que pasó entre ambos tras la escena de celos que Candela le montó a Sanz por la colaboración musical y el beso que se dio con Shakira, a quien el cantante conoce desde hace varios años.

Si bien ese desliz lograron superarlo, el reconocido paparazzo detalló que fuentes cercanas a ambos le confirmaron que ya no estaban más juntos por culpa de los celos, pero también de la distancia.

“Me aseguran que la distancia ha sido un gran problema en la pareja y los celos. Me dice el equipo de Alejandro Sanz, personas muy cercanas a Alejandro Sanz que Candela era una persona insegura, que sufría muchísimo de celos, que estaba continuamente cuestionando la vida de Alejandro Sanz, qué hacía y con quién iba”, contó Jordi en su material.

A continuación detalló que ambos no habrían quedado en los mejores términos, a tal grado que ya no solo no se seguirían en las redes sociales, sino que ya hasta se habrían bloqueado.

“Ya no se siguen, se han bloqueado en las redes sociales y podemos confirmar que han roto. Confirmación oficial por parte del entorno de Alejandro Sanz. Me han dicho que han roto, que han terminado y que no van a volver, que Alejandro Sanz”, continuó Jordi Martín, quien pudo saber que el intérprete de ‘Corazón Partío’ sí se enamoró de la nacida en Valencia.

“Me dicen que Alejandro Sanz la ha querido muchísimo, que se enamoró perdidamente de Candela Márquez, pero que llegó un punto en el que no ha podido más, que le notaban desgastado, le notaban cansado y que la distancia ha sido un factor clave para la separación”, detalló Jordi sobre el presente amoroso de ambos y el cual parece no tener marcha atrás.

Sigue leyendo: