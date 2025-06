Ivet, fan de Alejandro Sanz, vive incómodo momento en entrevista: “Todos son ataques”

El vienes 20 de junio finalmente se dio la esperada entrevista con Ivet Playa, la fan que puso en la mira a Alejandro Sanz por los supuestos abusos que el cantante habría cometido en contra suya y que ella denunció recientemente en un video que compartió en sus redes sociales.

La joven, quien reconoce que el intérprete no cometió delito alguno en su contra, se presentó en el set del programa ‘De Viernes’, la emisión que mejor paga por entrevista en España, con el fin de contar su verdad, pero nada le salió como lo imaginó.

A través de un video, que está circulando en las redes sociales, se aprecia el momento en que la joven se siente acorralada por los entrevistadores, quienes estaban tratando de entender el motivo por el que rompió el silencio y salió a hablar del intérprete de ‘Corazón Partío’.

“Él quiere desviar la atención. Lo responsabilizo a él de todos los ataques que he sufrido en estos días, despotricando y acusándome fálsamente de muchísimas cosas, que me ha acusado falsamente. Esta desviando la atención de mi tema, de mi historia que aún no me has dado oportunidad de expresar con tranquilidad porque todos son ataques, es que todos son ataques. Me atacan todo el rato, no me queréis escuchar”, dijo Ivet molesta.

Tras esas últimas afirmaciones, Ivet fue interrumpida por los entrevistadores, quienes seguían sin entender, al igual que muchísima gente, cuál era el tema al que tanto se refería, pues ella ya era mayor de edad y todo entre ellos fue consensuado.

“Nosotros desde aquí imaginamos que Alejandro Sanz también está entendiendo, tampoco como nosotros, que no hemos entendido mucho, ni cuál ha sido el daño que has sufrido. Nosotros no te hemos entendido, hasta ahora, nos ha costado mucho, te hemos seguido, te hemos escuchado.

No sé cuál es exactamente el daño que has sufrido tú en esa relación, como para salir en redes a denunciar eso, probablemente Alejandro tampoco lo sabe. Hablas de irregularidades, que si hay irregularidades lo que tienes que hacer es estar en los juzgados, no aquí en un plató de televisión”, le dijo uno de los periodistas.

A continuación Ivet Playa aseguró que ella no ha sido la única víctima, sino que cuenta con el testimonio de varias personas más que, asegura, también habrían vivido algo similar con el novio de Candela Márquez, lo que hizo estallar a los entrevistadores.

“Esa denuncia no la puedes hacer aquí, la debes hacer en un juzgado, y tiene que ser la persona, pero aquí, en este plató, no. Ivet Playa, gracias. Por ahí no vamos a entrar, nosotros no somos jueces.

Hemos intentado hacerte una entrevista para entenderte, pero estamos hablando de temas que no se tienen que hablar en un plató, sino en un juzgado. Si hablamos de ética y moral, plantéate si es ético lo que estás haciendo”, dijeron los entrevistadores antes de dar por terminada la entrevista ante los aplausos del público presente en el programa.

Alejandro Sanz ya reaccionó en sus redes sociales

Horas después de la entrevista, Alejandro Sanz recurrió a su cuenta de X, antes Twitter, para agradecer a todos por el apoyo brindado durante la última semana.

“Buenas noches, familia. ¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí”, escribió en primera instancia el artista, quien continuó:

“Y algo más importante aún. Gracias a todos los que me habéis apoyado en estos días que la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás. Os amo”, concluyó Sanz, quien con sus mensajes pareciera pasar la página y dejar atrás la polémica que lo involucró en los últimos días.

