Fan de Alejandro Sanz habla por primera vez en entrevista y revive cómo fue su primer beso

La semana actual ha sido atípica para el cantante español Alejandro Sanz. Cuando todo parecía indicar que los últimos días serían un mero trámite para él, apareció en escena Ivet Playa, una fan, quien lanzó un video en el que exhibió los supuestos abusos de los que habría sido víctima por parte de él:

“Todas mis declaraciones se refieren exclusivamente a actitudes y comportamientos morales y humanamente inaceptables. En ningún caso he culpabilizado ni pretendo culpabilizar a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva”, comentó en su video con duración de unos cuantos minutos.

Tras los señalamientos de la joven, los cuales se viralizaron de inmediato, el intérprete de ‘Corazón Partío’ lanzó un comunicado. En su texto aseguró que el actuar de su fan se debió a que en mayo pasado él se negó a invertir en un negocio familiar que esta le propuso y su reacción se habría debido a que no supo aceptar un ‘no’ como respuesta:

“Quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”, apuntó Sanz en un fragmento de su comunicado.

Alejandro Sanz/Instagram/Cortesía Crédito: Alejandro Sanz/Instagram | Cortesía

La joven habría vendido entrevista

Si bien las afirmaciones de Sanz no tuvieron una respuesta inmediata por parte de ella, este viernes salió a la luz una entrevista que Ivet, presumiblemente, vendió a un programa español.

En ella ahondó en diversos detalles sobre el tipo de relación que tuvo con el actual novio de Ximena Duque, al asegurar que el artista la besó en una ocasión sin su consentimiento.

De acuerdo a su testimonio, el cual vio la luz en el programa ‘De Viernes’, ese beso se produjo el mismo día en que se conocieron y cuando ya era mayor de ella:

“Empezamos a mantener el contacto, luego me invitó a un concierto y nos conocimos al año siguiente. Me invitó a conocerlo y también a entregarle un trabajo. Creo que esa era una excusa para que nos viéramos en persona”, relató la joven.

Compartió cómo fue su primer beso

A continuación describió cómo fue aquel beso, el cual, asegura, nunca lo vio venir:

“Me felicita y me dice que quiere verme. Ese día me dio un beso en la comisura de los labios. Salí de ahí pensando que se había equivocado, pero no. Era consciente, no quería verlo porque yo también tenía miedo de que nuestro vínculo se estropeara después de tantos años”, compartió Ivet, quien desde un inicio notó que algo no cuadraba en el comportamiento de su ídolo:

“Yo (supe) que no era normal, lo vi desde el principio. De hecho, yo me callaba muchas cosas y tenía que estar siempre en secreto. Siempre estaba pensando que estaba haciendo algo malo”, sentenció.

Trascendió que antes del video que lanzó, Ivet contactó a diversos medios para contar su historia y también se habla de un supuesto intento de extorsión, pero ninguno de los dos obtuvo los efectos deseados, por lo que recurrió a sus redes para contar su verdad y el resto ya es historia.

