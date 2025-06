Alejandro Sanz respondió a las acusaciones de una fan: “Nunca he sido partícipe de estas prácticas”

Alejandro Sanz respondió a las acusaciones de manipulación y abuso de poder por parte de una fan. El fin de semana, una joven catalana aseguró que el artista español jugó con sus sentimientos.

A través de sus historias de Instagram, el cantante de “Corazón partío” compartió un breve comunicado dirigido a Ivet Playà, una joven catalana que lo acusó de manipulación.

“Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora”, comenzó Sanz su respuesta.

El artista español rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su vida. “Quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad”.

Asimismo, Sanz señaló que las acusaciones de Playà ocurren justo después de que la joven lo contactara con la intención de que invirtiera en unos negocios familiares; sin embargo, el artista decidió no hacerlo.

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no”, indicó.

¿Por qué Alejandro Sanz fue acusado de manipulación?

Este domingo, Ivet Playà, una joven catalana, compartió un video en su cuenta de TikTok en el que contó su experiencia cuando conoció al cantante español, quien era su ídolo, y cómo la decepcionó.

Playà contó que conoció al intérprete de “Corazón partío” en 2015, cuando ella tenía 18 años y el 49. En ese momento comenzaron a intercambiar mensajes en redes sociales luego de que Sanz comenzara a comentar algunas de sus fotos en Instagram.

“Yo era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso, me mandara mensajes, me comentara las fotos o incluso publicara cosas mías”, explicó la joven.

Poco a poco, la relación entre la joven y el cantante comenzó a intensificarse hasta que se conocieron y el vínculo se tornó íntimo y sexual, pero también en una experiencia marcada por el desequilibrio de poder, la manipulación y el maltrato emocional.

“Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión”, afirma la joven, quien se mudó de Barcelona a Madrid luego de que Sanz le ofreciera trabajar con él.

Playà denunció que la experiencia se volvió inquietante y dolorosa. Entre las acusaciones más graves, la joven denuncia que sus conversaciones privadas eran espiadas por el entorno del cantante, lo que considera una violación a su intimidad.

“Nos espiaban las conversaciones. Lo supe años después. Yo no ocultaba nada, pero si mis mensajes llegaron a sus manos, no sé quién los leyó. Y eso es una violación absoluta de mi intimidad”, afirmó.

El testimonio de Playà ha generado un intenso debate en redes sociales, polarizando opiniones entre quienes la apoyan y quienes defienden al cantante.

