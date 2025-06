Alejandro Sanz criticó las canciones creadas para TikTok

Alejandro Sanz no está de acuerdo con la música hecha solo para TikTok. Recientemente, el cantante español criticó a quienes hacen música pensada solo para la viralidad en la red social.

En una reciente entrevista, el cantante de “Corazón partío” compartió lo que opina sobre las canciones creadas para marcar tendencias en TikTok.

“Lo que pasa en TikTok es que ahí creo que demanda un cierto género musical o una forma de entender la música”, dijo el español.

Sanz aseguró que no haría música pensando en ese formato. “Yo no lo haría, pero no quiero decir que esté mal”, indicó.

El cantante enfatizó que la música debería ir más allá de la simple viralidad generada por coreografías o tendencias pasajeras en la plataforma. Para él, la innovación en la música debe respetar su esencia original: emocionar, conectar y hacer bailar al mundo de una manera genuina.

“Hacer música para que se haga viral con un baileceito y no sé cuánto, ese no es el espíritu original de la música. Yo, dentro de la novedad y de la innovación, creo que es muy importante también un poco de respeto a la cosa original de la música que es emocionar, tocar y hacer al mundo bailar, pero no todos igual”, aseguró.

El piropo de Alejandro Sanz a Shakira

La semana pasada, el cantante español acompañó a Shakira en uno de sus shows de Miami, donde aprovechó para devolverle un piropo a la barranquillera.

Tras el concierto, el español compartió una publicación para agradecerle a la colombiana por invitarlo de nuevo a cantar con ella en su gira Las mujeres ya no lloran.

“Existen noches que el universo repite a propósito. Porque algunas historias merecen una segunda, tercera, cuarta e infinitas tomas… y siempre serán igual de mágicas”, escribió Sanz.

“Y la única culpable de este hechizo, mi Shaki, siempre única”, agregó.

En la publicación, Sanz también aprovechó para devolverle el elogio que le hizo Shakira en pleno show. “Lo mejor, sin duda, que ha parido Colombia”, aseguró el cantante español.

El mensaje de Sanz llega poco después de que Shakira dijera en pleno concierto que el cantante de “Corazón partío” era “lo mejor que había parido España después de sus hijos”.

