Salen a la luz mensajes que Alejandro Sanz intercambió con Ivet Playa, su fan

El cantante español Alejandro Sanz ya lanzó un comunicado para defenderse de los señalamientos que Ivet Playa, una de sus fans, realizó en su contra por medio de un video que colgó en sus redes sociales.

En su material de defensa el intérprete señaló que la molestia de la joven, con quien ha estado en comunicación desde hace casi 10 años, se produjo porque no quiso invertir en un negocio familiar que le propuso hace unas semanas o, por lo menos, eso es lo que él asegura.

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida”, se lee en un fragmento del comunicado que publicó.

Si bien el cantante en ningún momento negó que la conociera, ni que tampoco no hubiera habido acercamientos entre ellos, fue hasta ahora que se dio a conocer que no solo ella le dejaba mensajes públicos a él, sino que él también le llegó a escribir y no solamente en privado, sino en público.

Sanz, quien estuvo casado con Raquel Perera del 2012 al 2019, desde el verano del 2016 le comenzó a dejar corazones rojos a las publicaciones de Ivet, tal y como sucedió con esta fotografía que muestra a la joven en el concierto que él ofreció en el Parc del Pinaret, en Cambrils.

Además de los likes, Alejandro Sanz no tenía reparo en comentar en algunas de sus fotos, tal y como sucedió, en noviembre del 2016, cuando la definió como ‘superwoman’.

“😂😂 tu eres una superwoman. Un besazo 😘”, le escribió el intérprete en esta fotografía.

En noviembre del 2017, un año después de aquel comentario, se dio uno de los intercambios más intensos entre ambos por una foto que ella compartió en topless para presumir uno de sus tatuajes.

“Que bonito”, escribió el cantante, a lo que ella le contestó de forma por demás afectuosa: “@alejandrosanz sacas lo mejor de mí. Te adoro❤️”.

En marzo del 2018 Alejandro Sanz comentó otra fotografía que muestra a Ivet presumiendo su pasión por la pintura y la gimnasia, a lo que él le dejó un piropo y ella le respondió:

“Ese cuadro se llama como tu”, escribió él, a lo que ella le dijo: “@alejandrosanz te quiero. No me cansaré de decirlo. ❤️”.

Desde que la comenzó a seguir eran contadas las fotos en las que Alejandro Sanz no se hacía presente con un like o un comentario, sin embargo, desde marzo del 2024 dejó de hacerlo, con lo que dejó demostrado que tiene más de un año sin ser cercano de la mujer a la que él le veía potencial para coordinar a todos sus clubes de fans.

Sigue leyendo: