Alejandro Sanz agradeció apoyo de sus seguidores en medio de la polémica con Ivet Playà

Tras unos días complicados, Alejandro Sanz expresó su agradecimiento a sus fans por su apoyo en medio de la polémica que vive luego de que una ex fan lo acusara de manipulación y abuso de poder.

A través de su cuenta de X, el cantante español compartió un mensaje en el que expresaba su molestia ante la polémica que generaron las acusaciones de Ivet Playà, una ex fan catalana.

“¿Podemos seguir a lo nuestro? Os quiero. Gracias por confiar en mí”, escribió el intérprete de “Corazón Partío.

Y algo más importante aún. Gracias a tod@s los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamàs. Os amo — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 21, 2025

En otro post el cantante aprovechó para dejarle un mensaje de agradecimiento más extenso a los fans que los han apoyado en estos días difíciles.

“Gracias a tod@s los que me habéis apoyado estos días. Porque la valentía y la amistad se demuestran cuando es más fácil callar que manifestarse. Gracias desde el fondo de mi corazón. Eso no lo olvidaré jamás”, indicó el cantante.

¿Por qué Alejandro Sanz fue acusado de manipulación?

Este domingo, Ivet Playà, una joven catalana, compartió un video en su cuenta de TikTok en el que contó su experiencia cuando conoció al cantante español, quien era su ídolo, y cómo la decepcionó.

Playà contó que conoció al intérprete de “Corazón partío” en 2015, cuando ella tenía 18 años y el 49. En ese momento comenzaron a intercambiar mensajes en redes sociales luego de que Sanz comenzara a comentar algunas de sus fotos en Instagram.

“Yo era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso, me mandara mensajes, me comentara las fotos o incluso publicara cosas mías”, explicó la joven.

Poco a poco, la relación entre la joven y el cantante comenzó a intensificarse hasta que se conocieron y el vínculo se tornó íntimo, pero también en una experiencia marcada por el desequilibrio de poder, la manipulación y el maltrato emocional.

“Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión”, afirma la joven, quien se mudó de Barcelona a Madrid luego de que Sanz le ofreciera trabajar con él.

Playà denunció que la experiencia se volvió inquietante y dolorosa. Entre las acusaciones más graves, la joven denuncia que sus conversaciones privadas eran espiadas por el entorno del cantante, lo que considera una violación a su intimidad.

“Nos espiaban las conversaciones. Lo supe años después. Yo no ocultaba nada, pero si mis mensajes llegaron a sus manos, no sé quién los leyó. Y eso es una violación absoluta de mi intimidad”, afirmó.

El testimonio de Playà ha generado un intenso debate en redes sociales, polarizando opiniones entre quienes la apoyan y quienes defienden al cantante.

