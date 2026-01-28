Alejandro Sanz sobre las acusaciones de abuso contra Julio Iglesias: “Me cuesta creerlo”

En el marco del estreno de su nueva serie documental, Cuando nadie me ve, Alejandro Sanz se pronunció sobre la reciente polémica que rodea a Julio Iglesias. El intérprete de “Corazón Partío” mostró cautela y apoyo hacia su colega, tras las acusaciones de agresiones sexuales presentadas por dos exempleadas del servicio doméstico del veterano artista.

En una entrevista con Europa Press, Sanz fue tajante al señalar que, aunque respeta los procesos, su experiencia personal con Iglesias le hace dudar de los señalamientos. “Yo conozco a Julio y a mí me cuesta mucho creer que pueda intentar abusar”, afirmó.

No obstante, el madrileño insistió en que “hay que esperar a ver qué dice un juez” y evitar los juicios mediáticos apresurados.

El artista subrayó que, si bien es fundamental proteger a las mujeres ante cualquier abuso mediante mecanismos judiciales estrictos, también es vital defender la presunción de inocencia.

Sanz, quien el año pasado fue acusado de manipulación emocional por una fan, calificó como “terrible” el daño reputacional que pueden causar denuncias que aún no han sido probadas. “No tenemos nadie nada para tener una opinión formada y que sea definitiva”, añadió.

Situación legal del caso

Las declaraciones de Sanz coinciden con la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España de archivar las diligencias abiertas contra Julio Iglesias.

El Ministerio Público determinó una “falta de competencia” y jurisdicción, debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido en el Caribe y las víctimas no residen en España.

Aunque el archivo no es recurrible, la Fiscalía informó a las demandantes que pueden reproducir su denuncia ante los órganos judiciales de los países donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Por ahora, el caso permanece en un limbo legal en territorio español, mientras figuras como Sanz llaman a la calma y al respeto por el debido proceso.

