Julio Iglesias difunde presuntas conversaciones de WhatsApp con sus ex empleadas

El cantante español Julio Iglesias, quien está en el ojo de la polémica por las fuertes acusaciones hechas por dos de sus ex empleadas, recurrió a sus redes sociales para defenderse y difundir algunas de las conversaciones que habría tenido con ellas en el pasado por medio de WhatsApp y otras plataformas.

El papá de Enrique Iglesias decidió dar a conocer esos materiales ante el tono que está tomando el caso y la negativa de las autoridades de escucharlo.

“Ante a la negativa de la Fiscalía de España, a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente. Este es el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa y dejar constancia de la absoluta falsedad de los hechos denunciados”, se lee al inicio del mensaje que publicó el cantante en Instagram Stories.

A continuación detalló que en historias posteriores difundiría algunos de los mensajes y audios que habría recibido en el pasado por parte de las mujeres que lo acusan de abuso sexual.

“La evidencia es clara: las comunicaciones de WhatsApp, enviadas por las denunciantes durante el tiempo que trabajaron en mi casa y las comunicaciones después de irse, demuestran que la información difundida carece de veracidad”, argumentó el veterano cantante, quien lamentó la manera en que estas acusaciones han manchado su nombre y su trayectoria.

“Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, concluyó.

Poco después de esa primera publicación, el artista optó por difundir algunos de los mensajes que presuntamente recibió por parte de las denunciantes y en los que se aprecia el trato cercano que habría habido entre ellos.

“Profesor buenas noches, espero puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más un beso y un abrazo! Feliz noche”, se lee en uno de los mensajes que le habrían enviado el 20 de abril del 2021.

Además de esa supuesta conversación, el cantante incluyó otros mensajes que habría recibido en mayo y septiembre de ese mismo año, así como otros más que las mismas mujeres le habrían enviado en el transcurso del 2022 y del 2023.

Hasta el momento ninguna de las denunciantes se ha pronunciado sobre la legitimidad de los mensajes difundidos por Julio Iglesias y que están dando mucho de qué hablar, pues es de llamar la atención que solo se muestre lo que ellas presuntamente le escribieron y no las respuestas de él.

¿De qué se acusa al cantante?

Al cantante se le señala por agresión sexual y trata, tal y como se dio a conocer en una investigación difundida por El Diario de España.

Según se lee en dicha investigación, los hechos ocurrieron en el año 2021, específicamente entre los meses de enero y octubre de dicho año, en las residencias que el cantante posee en República Dominicana y Bahamas.

En dicha denuncia se expone el delito como “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” y “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, tales como acoso sexual y agresión sexual”, informó el citado medio en su momento.

La investigación, resultado de tres años de trabajo periodístico, presenta testimonios de una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta que aseguran haber sufrido tocamientos no consentidos, penetraciones digitales, bofetadas y humillaciones verbales en un ambiente que describieron como de “control, acoso y terror”.

