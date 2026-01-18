Cristina Saralegui muestra su apoyo a Julio Iglesias tras las acusaciones en su contra

En medio de la intensa ola de titulares y debates en redes sociales que rodean actualmente a Julio Iglesias, la reconocida comunicadora Cristina Saralegui alzó su voz con un mensaje de apoyo directo y personal hacia el cantante.

Saralegui utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece abrazada al artista, acompañada de un texto claro y afectuoso: “Te quiero mucho y te apoyo, mi amor!”

La reacción en redes sociales fue inmediata y masiva. Miles de usuarios comenzaron a comentar y compartir el gesto, generando un debate dividido.

Mientras algunos seguidores elogiaron su lealtad, con comentarios como “Que a los amigos hay que apoyarlos sobre todo en las malas” y “Muchos creemos más en él que en las historias a destiempo”, otros expresaron sorpresa por su postura ante la compleja situación que enfrenta el artista.

Este apoyo público llega en un momento crucial para Julio Iglesias, quien atraviesa uno de los episodios más mediáticos de su larga carrera debido a una serie de señalamientos que han desatado un intenso debate público. El español fue acusado de agresiones sexuales por dos ex empleadas, la información fue proporcionada de manera exclusiva por el Diario.es. En colaboración con el equipo N+ Univision Digital.

El cantante manifestó su desacuerdo con las acusaciones, afirmando que no corresponden a la realidad y que confía en que el tiempo aclarará los hechos.

Frente a esta controversia, el entorno del artista reaccionó con mensajes que buscan transmitir calma y defender su reputación.

