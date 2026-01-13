Dos ex empleadas acusan a Julio Iglesias por agresiones sexuales

¡Conmoción en el mundo del entretenimiento! El cantante Julio Iglesias (82) ha sido señalado por parte de dos ex empleadas, que lo acusan de agresiones sexuales y maltrato laboral. Los hechos, según se expone en la denuncia, fueron presentados ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España. La información la ha proporcionado de manera exclusiva el Diario.es. En colaboración con el equipo N+ Univision Digital.

La información que ha trascendido al mundo del entretenimiento se trabajó de manera exclusiva en “el Diario” y la misma ha sido respaldada editorialmente por el equipo de periodismo de investigación digital de Univision, específicamente por Esther Poveda Cantero, Federica Narancio Genesi y Gerardo Reyes.

Todo ocurrió en República Dominicana y las Bahamas

Las acusaciones expuestas se han apoyado a nivel internacional por la organización “Women’s Link Worldwide”, en donde se señala al intérprete español por agresión sexual y trata. Según se lee en dicha investigación, los hechos ocurrieron en el año 2021, específicamente entre los meses de enero y octubre de dicho año, en residencias que el cantante español tiene en República Dominicana y Bahamas.

En dicha denuncia se expone el delito como “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” y “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, tales como acoso sexual y agresión sexual”, según develó el Diario.es.

Es importante destacar que, aun cuando el cantante sea de nacionalidad española, esto no impide que las acusaciones sean presentadas en su país natal, aunque los hechos hayan sucedido tanto en República Dominicana como en las Bahamas, según explica dicho medio.

El testimonio de estas dos empleadas, sobre los abusos recibidos por parte de Julio Iglesias, expone lo siguiente: fueron presionadas por el cantante para mantener encuentros sexuales, describen penetraciones, tocamientos, bofetadas, así como vejaciones físicas y verbales. Al mismo tiempo y durante sus jornadas laborales, fueron víctimas también de insultos y de humillaciones.

Julio Iglesias es un reconocido cantante de origen español. / Foto de AP. / Paul White. Crédito: Paul White | AP

“Laura y Rebeca”

En la publicación del diario español, se mencionan los nombres de Laura y Rebeca, como presuntas víctimas. Estos no son sus nombres reales, son ficticios, con la intención de proteger su identidad. Las mujeres en cuestión conversaron con el Diario.es y afirman que realizaron la denuncia con la intención de buscar justicia no solo para ellas, sino también por todas aquellas que trabajaron en las villas, bajo sus mismas condiciones.

Las abogadas de las victimas han solicitado la protección de sus respectivas identidades haciendo alusión a la “especial vulnerabilidad socioeconómica” de ambas. Sobre todo porque hay que tomar en cuenta la “considerable capacidad para emprender represalias e intimidarlas”, por la influencia y el poder que posee el cantante español, como una de las figuras más queridas de la industria de la música a nivel mundial.

Por otra parte, Rebeca le ha dicho al diario español que ella espera “que todo lo que hacía él allí no quede impune”, pero que sobre todo “no siga haciendo lo que hace, que sepa que tiene una consecuencia”. Laura también tiene un propósito con esta denuncia, y en lo personal ha decidido hablar para que “todas las víctimas de esta persona hablen y crean en la justicia, que entiendan que no fue algo que les pasó solo a ellas”.

En la búsqueda de justicia y el silencio de Julio Iglesias

Las acciones legales ejercidas por parte de Women’s Link pretenden que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España no solo ejerza justicia, sino que se haga bajo un enfoque feminista “que reconozca el daño estructural causado por el racismo, el colonialismo y el machismo en el ámbito del trabajo doméstico”.

La investigación conjunta de elDiario.es junto al equipo N+ Univision Digital ha intentado contactar a Julio Iglesias para conocer su postura y versión de los hechos; sin embargo, no han logrado obtener respuesta alguna ni de su equipo laboral y mucho menos del intérprete de “Con la misma piedra”.

